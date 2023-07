Krawalle in Frankreich: Feuerwehrmann stirbt beim Löschen von brennenden Autos

Der 24-jährige Retter versuchte, einen Brand in einer Tiefgarage in einem Pariser Vorort zu löschen und starb. Die Unruhen halten die sechste Nacht in Folge an.

Unruhen in Frankreich: Feuerwehrleute löschen Flammen in Nanterre, außerhalb von Paris. Bei einem Einsatz kam ein 24-jähriger Feuerwehrmann ums Leben. Lewis Joly/AP

Ein 24 Jahre alter Feuerwehrmann ist beim Löschen brennender Autos im Pariser Vorort Saint-Denis ums Leben gekommen. Er sei trotz des schnellen Eingreifens seiner Kameraden in der Nacht zu Montag gestorben, teilte der Innenminister Gérald Darmanin über Twitter mit.

Der Brand war in einer Tiefgarage ausgebrochen. Derzeit werde ermittelt, wie es zu dem Brand der Fahrzeuge gekommen sei, fügte Darmanin hinzu. Der Minister stellte zunächst keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Feuer und den gewaltsamen landesweiten Protesten her.

Allerdings wurden im Zuge der Krawalle zuletzt jede Nacht Hunderte Autos in Brand gesetzt. Wie die Zeitung Le Parisien berichtete, erlitt der junge Feuerwehrmann einen Herzinfarkt.

Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93), un jeune Caporal-Chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers.

Toutes mes condoléances… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 3, 2023

Es ist bereits der zweite Todesfall im Zusammenhang mit den seit Tagen anhaltenden Krawallen im ganzen Land. In der Nacht zu Freitag war ein junger Mann nach einem Sturz von einem Dach im nordfranzösischen Petit-Quevilly gestorben.

Weniger Festnahmen in der sechsten Nacht mit Krawallen

Seit dem Tod des 17-jährigen Nahel durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstag wird Frankreich von massiven Krawallen erschüttert. Wiederholt kam es zu Plünderungen, Brandanschlägen und gewaltsamen Konfrontationen zwischen Polizisten und Randalierern.

In der sechsten Nacht mit Unruhen hat es landesweit 157 Festnahmen gegeben. Das waren deutlich weniger als in den vorangegangenen Nächten. Drei Polizisten seien verletzt worden, teilte das Innenministerium am Montag über Twitter mit. Gemessen an den heftigen Unruhen der vergangenen Tage mit Hunderten brennenden Autos und Gebäuden sowie teils mehr als 1000 Festnahmen während der Nachtstunden blieb es in der Nacht zum Montag relativ ruhig.