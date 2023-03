Hamburg: 200 Jugendliche belästigen Passanten und greifen Polizei an

Krawalle in Hamburgs Innenstadt: Polizisten halten in der Einkaufsstraße Mönkebergstraße einen Jugendlichen fest.

Ein Aufruf in den sozialen Medien hat in Hamburgs Innenstadt zu einem Treffen von zahlreichen Jugendlichen geführt. Wie ein Polizeisprecher der Hamburger Morgenpost sagte, wollten die Initiatoren der Aktion an der Mönckebergstraße Kleidung verschenken. Mehrere hundert Jugendliche wollten sich das nicht entgehen lassen und strömten in die Innenstadt. Doch schnell wurde klar, dass es dort gar nichts zu verschenken gab. Vom Veranstalter fehlte jede Spur, weshalb die Stimmung schnell kippte.

Nach Angaben der Polizei seien einige der jungen Leute sehr aggressiv gewesen. Aus der Menge heraus seien Passanten belästigt worden: Es gab laute Rufe, Beleidigungen. Passanten seien belästigt worden, so dass die Polizei mit einem Großaufgebot ausrückte. Als Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei am Mönckebergbrunnen eintrafen, seien sie attackiert und mit Gegenständen beworfen worden. Es kam zu „Katz und Maus“-Szenen mit der Polizei, erklärte ein Sprecher der Hamburger Morgenpost. Die Jugendlichen hätten sich einen Spaß daraus gemacht, für Unruhe zu sorgen.

Polizisten nahmen einige der Krawallmacher vorläufig fest. Am späten Nachmittag beruhigte sich die Lage. Seitdem waren nur noch einzelne Kleingruppen in der City unterwegs. Nach Einschätzung der Polizei waren an der Belagerung des Mönckebergbrunnens rund 200 Jugendliche beteiligt.