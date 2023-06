Krawalle in Nanterre: In Frankreich könnte der Notstand ausgerufen werden

Die Unruhen in Frankreich dauern bereits mehrere Tage an. Nun erwägt die Premierministerin, den Notstand auszurufen.

In Frankreich toben seit mehreren Tagen schwere Krawalle. Premierministerin Élisabeth Borne schließt inzwischen die Ausrufung des Notstands nicht aus. „Wir prüfen alle Hypothesen mit einem vorrangigen Ziel: die Rückkehr der republikanischen Ordnung im gesamten Gebiet“, sagte Borne am Freitag dem Fernsehsender BFMTV auf die Frage nach der Verhängung des Notstands. Am Freitagmittag wollte sich Präsident Emmanuel Macron mit einem Krisenstab treffen, um über die Lage zu beraten.

Frankreich wird seit Tagen von heftigen Krawallen erschüttert. Auslöser war der Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle. Im Großraum Paris und in weiteren Städten gab es in der Nacht zum Freitag in der dritten Nacht in Folge Ausschreitungen. Autos und Mülltonnen wurden in Brand gesteckt und Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen. 667 Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums festgenommen und 249 Polizeibeamte verletzt. Landesweit waren in der Nacht 40.000 Polizisten im Einsatz, um sich den Ausschreitungen entgegenzustellen, 5000 davon in Paris.

Bildstrecke: Krawalle und Unruhen nach Tötung eines 17-Jährigen

Die Polizei steht vor explodierenden Feuerwerkskörpern bei Ausschreitungen im Pariser Vorort Nanterre. Aurelien Morissard/AP Nanterre: Ein Bereitschaftspolizist ist als Silhouette zu erkennen. Aurelien Morissard/AP Abgebrannte Fahrzeuge und von Demonstranten zerstörte Geldautomaten in Argenteuil. Villette Pierrick/ABACAPRESS Nanterre: Feuerwerkskörper explodieren bei Protesten. Aurelien Morissard/AP Roubaix: Feuerwerkskörper explodieren bei Protesten in der Nähe von Polizisten. Kenzo Tribouillard/AFP Nanterre: Ein Mann läuft während Ausschreitungen über eine Straße. Aurelien Morissard/AP Brennende Autos liegen am Donnerstag nach einem Trauermarsch in Nanterre auf einer Straße. Michel Euler/AP Wut und Trauer treiben Hunderte am Donnerstag zu einem Marsch in Nanterre auf die Straßen. Die Mutter des getöteten 17-Jährigen sitzt auf dem Lastwagen. Michel Euler/AP Im Pariser Vorort Nanterre hat ein Polizist einen 17 Jahre alten Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle erschossen und damit schwere Krawalle in der Nacht zum Mittwoch ausgelöst. Zakaria Abdelkafi/AFP 1 / 9

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch die Bundesregierung blickt nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit einer „gewissen Sorge“ auf die aktuellen Ereignisse in Frankreich. Hebestreit äußerte sich entsprechend am Freitag auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die französische Regierung sei klar gewesen in der Verurteilung des Vorfalls, bei dem ein junger Mann erschossen wurde. Es sei nun Sache der französischen Öffentlichkeit und Regierung, die massiven Proteste wieder in den Griff zu bekommen.

Auf die Frage, ob Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron möglicherweise seinen von Sonntag bis Dienstag geplanten Staatsbesuch in Deutschland wegen der Ereignisse absagen könnte, sagte Hebestreit: „Dazu habe ich im Augenblick gar keine Information.“