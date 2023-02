Krebsschicksal: Tim Lobinger meldet sich nach langer Pause auf Instagram

Der ehemalige Stabhochsprungstar leidet an einer besonders schweren Form von Blutkrebs. Monatelang war es ruhig um ihn. Nun meldet er sich wieder.

Der schwer an Krebs erkrankte ehemaliger Stabhochsprungstar Tim Lobinger hat sich nach monatelanger Pause zu Wort gemeldet. Lobinger postete am Dienstag auf Instagram ein Bild von sich in Winterkleidung und mit nachdenklichem Blick. Das schmale Gesicht und die Augen scheinen von der Chemotherapie gezeichnet. Er schrieb dazu: „Typischer Winterlook. Und trotzdem ist mir fast immer kalt :-) #weiter #highfivetolife #winter #workisgood #energy #power #gooddays #redbull #believeinyourtraining #biyt“. Sein letzter Post davor war im Oktober 2022 gewesen.

Lobinger war 2017 das erste Mal an Krebs erkrankt, litt an einer besonders aggressiven Form von Blutkrebs. Damals konnte der Krebs dank einer Stammzellentherapie erfolgreich bekämpft werden. Im März 2022 berichtete er in einem Interview, dass die Krankheit zurück ist. Im Oktober erklärte er dann, dass er keine Hoffnung auf Heilung habe. Die Krebserkrankung sei zu aggressiv.

Der heute 50-jährige Tim Lobinger hatte seine Karrierehöhepunkte im Stabhochsprung in den 90er Jahren und Anfang der 2000er. Er wurde Europameister und Weltmeister.