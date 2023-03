Krebskongress: Mehr Patienten mit fortschreitender Krankheit Mehr als 350 Ärzte, Pflegekräfte und andere Fachkräfte wollen am kommenden Wochenende beim 8. Brandenburger Krebskongress über die Verbesserung der Heilungsc... dpa

Potsdam -Mehr als 350 Ärzte, Pflegekräfte und andere Fachkräfte wollen am kommenden Wochenende beim 8. Brandenburger Krebskongress über die Verbesserung der Heilungschancen und die Betreuung der Patienten beraten. Aktuell gehe es auch um die Folgen der Corona-Pandemie, in der mehr Menschen den Gang zum Arzt oder in die Klinik gescheut hätten, sagt Professor Michael Kiehl, Chef der Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung, am Montag. „So sehen wir nach der Pandemie mehr Patienten in weit fortgeschrittenen Tumorstadien mit den entsprechenden Einflüssen auf den Therapieerfolg.“