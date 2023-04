Noch diese Woche: Erneut bundesweiter Streik bei der Bahn geplant Die Zeichen stehen erneut auf Streik. In Berichten ist von einem Ausstand an diesem Freitag die Rede. Betroffen sei der Nah- und Fernverkehr. dpa / Alexander Schmalz

Es drohen erneut Warnstreiks bei der Bahn und anderen Bahnunternehmen. Peter Juelich/epd

Berlin -Insbesondere Pendler müssen Ende der Woche mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Denn bei der Deutschen Bahn und weiteren Bahnunternehmen kommt es in den nächsten Tagen zu weiteren Warnstreiks. Das verlautete am Dienstag aus Gewerkschaftskreisen in Berlin. Ein genauer Zeitpunkt wurde zunächst nicht genannt. In übereinstimmenden Medienberichten war von einem Ausstand an diesem Freitag die Rede.