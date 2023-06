Kreisliga-Spiel in Berlin endet mit Schlägerei: Spielabbruch, Verletzte

Bei einem Fußballspiel in der Kreisliga B in Schöneberg wird ein Spieler kurz vor Abpfiff gefoult. Er geht auf seinen Kontrahenten los. Die Situation eskaliert.

Ein Fußballspiel der Kreisliga B in Schöneberg ist am Sonntagnachmittag nach einer Schlägerei zwischen Zuschauern und Fußballern abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei Berlin wurden mehrere Menschen verletzt.

Gegen 14.45 Uhr kam es zunächst in der 82. Spielminute auf dem Platz in der Monumentenstraße zu einem Foulspiel zwischen zwei Spielern. Ein gefoulter 38-Jähriger versetzte seinem 28-jährigen Kontrahenten daraufhin einen Kopfstoß sowie einen Fußtritt in die Rippen.

Schlägerei nach Kreisliga-Spiel: Fußballer im Rettungswagen behandelt

Als Reaktion darauf rannte ein 28-jähriger Zuschauer auf das Spielfeld und sprang dem 38-jährigen Spieler wiederum seitlich in die Rippen, woraufhin dieser mit Atemnot zu Boden ging. Im Anschluss eskalierte die Situation weiter. Es kam zu einer weiteren Körperverletzung, bei der ein weiterer 21-jähriger Spieler einem Unbeteiligten 26-Jährigen gegen den Kopf und die Beine trat.

Die Situation konnte danach bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte durch Zuschauer und andere Spieler beruhigt werden. Das Spiel wurde durch den Schiedsrichter sofort für beendet erklärt. Die verletzten Beteiligten wurden durch einen Notarzt versorgt und entfernten sich vom Fußballplatz, nachdem die Polizei den Einsatz beendet hatte.