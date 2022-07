Die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran treffen sich in der kommenden Woche zu einem Gipfel in Teheran. Derzeit werde die Reise von Präsident Wladimir Putin in den Iran am 19. Juli vorbereitet, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau mit.

Bei dem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan werde es um Syrien gehen, mit Erdogan sei auch ein bilaterales Gespräch geplant.

Unterdessen macht Russland macht die USA für ein erhöhtes Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen den beiden Großmächten verantwortlich. Die USA und andere Staaten hätten „eine Verschärfung der ukrainischen Krise“ provoziert, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Scharfe Kritik an USA und Japan

Und weiter: „Washington und seine Verbündeten balancieren gefährlich am Rande einer offenen militärischen Konfrontation mit unserem Land. Und das bedeutet: eines direkten bewaffneten Konflikts zwischen Atommächten.“

Die russische Außenamtssprecherin kritisierte explizit auch Japans Regierungschef Fumio Kishida für Äußerungen über eine von Russland ausgehende nukleare Bedrohungslage. Es sei „absolut inakzeptabel“, Russland als ein Land darzustellen, das andere mit Atomwaffen bedrohe, sagte Sacharowa.