Russlands Präsident Wladimir Putin könnte sich dafür entscheiden, im kommenden Jahr keine Präsidentschaftswahlen abzuhalten, weil er „offensichtlich“ die Wiederwahl gewinnen würde. Das teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonntag mit. Wie die russische Onlinezeitung The Moscow Times berichtet, werde allgemein erwartet, dass Putin seine Kandidatur um eine insgesamt sechste Amtszeit als Präsident bekannt geben wird. Verfassungsänderungen aus der Vorkriegszeit ermöglichen es ihm, bis 2036 Präsident zu bleiben.

„Obwohl Wahlen eine Voraussetzung der Demokratie sind und Putin selbst beschlossen hat, sie abzuhalten, ist es theoretisch möglich, sie nicht abzuhalten“, sagt Peskow der russischen Nachrichtenseite RBC. „Weil es bereits klar ist, dass Putin gewählt wird“, sagt er und betont, dass die Aussage „absolut [meine] persönliche Meinung“ sei.

Nach der Veröffentlichung eines am Montag erschienen Artikels der New York Times, in der der Kremlsprecher zitiert wurde, ruderte Peskow zurück. „Unsere Präsidentschaftswahl ist nicht wirklich Demokratie, sie ist kostspielige Bürokratie. Herr Putin wird nächstes Jahr mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt“, prophezeite Peskow der New York Times. Später behauptete er, in der Veröffentlichung falsch zitiert worden zu sein. Gegenüber RBC betonte er jedoch, dass seine Prognose für Putins großen Siegesvorsprung „auf dem Grad der Konsolidierung der Gesellschaft“ um den russischen Führer basiere.

Proteste gegen „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine verboten

Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Russland sollen am 17. März 2024 stattfinden. Währenddessen wird die Kritik an der „militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine, wie der Krieg in Russland noch immer genannt wird, immer heftiger unterdrückt. Proteste gegen den Krieg sind durch Gesetze, die nach der Invasion im vergangenen Jahr verabschiedet wurden, faktisch verboten. Die meisten Oppositionsaktivistinnen und -aktivisten sind aus Angst vor einer Inhaftierung ins Ausland geflohen.

Im September finden in Dutzenden Regionen Russlands Wahlen statt. 18 regionale Leiter, Mitglieder von 16 regionalen Parlamenten und 12 Stadträte sowie der Bürgermeister von Chabarowsk werden durch direkte Abstimmung gewählt. Laut dem Bericht der Moscow Times wird erwartet, dass der Kreml auch in den vier ukrainischen Gebieten abstimmen lässt, die angeblich im vergangenen Herbst annektiert wurden.