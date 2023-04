Kreml: Westen und Ukraine werben Russen für Terror-Angriffe an

Der Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, hat der Ukraine und dem Westen vorgeworfen, russische Bürger für Sabotageakte zu rekrutieren. Die „ukrainischen Geheimdienste und deren westliche Betreuer“ hätten eine „ideologische Kampagne“ gestartet und würden „vor allem die junge Generation“ ansprechen, sagte Bortnikow einer Mitteilung zufolge am Dienstag bei einem Treffen des russischen Antiterror-Komitees.

Die Kampagne verfolge das Ziel, Russen in „staatsgefährdende, terroristische und extremistische“ Aktivitäten innerhalb Russlands einzubinden, sagte der FSB-Chef demnach. Seit Februar seien in Russland 118 „terroristische Verbrechen“ vereitelt worden, deren Drahtzieher Jugendliche und auch Minderjährige gewesen seien.

Putin: Westliche Geheimdienste in Anschlag in St. Petersburg verwickelt

Erst in der vergangenen Woche hatte Russlands Präsident Wladimir Putin westlichen Geheimdiensten vorgeworfen, in „terroristische Attacken“ in Russland verwickelt zu sein. Anfang März war Maxim Fomin, ein bekannter Militärblogger und Unterstützer der russischen Offensive in der Ukraine, bei einem Sprengstoffanschlag in einem Café in St. Petersburg getötet worden.

Zudem wurden weitere Russen zu schweren Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie militärische Einrichtungen angezündet haben sollen, die für die Rekrutierung von Soldaten genutzt werden. Andere waren beschuldigt worden, „Falschinformationen“ veröffentlicht und die Armee „diskreditiert“ zu haben. Sie müssen ebenfalls für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Seit Beginn des Konflikts in der Ukraine im Februar 2022 hatte es mehrere Sabotageakte auf russischen Militärstützpunkten gegeben.