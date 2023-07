Kreml: Putin könnte Erdogan in absehbarer Zeit treffen

Der ukrainische Präsident will sich Freitag mit dem türkischen Präsidenten treffen. Das beobachte man „sehr genau“, so Kreml-Sprecher Peskow. Er hält auch ein baldiges Treffen von Putin und Erdogan für möglich.

Der Kreml hält ein persönliches Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in absehbarer Zeit für möglich. Ein konkreter Termin stehe aber noch nicht fest, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag nach Angaben russischer Agenturen. „Perspektivisch“ schließe Moskau ein Treffen der beiden Staatschefs nicht aus. Über eine solche Begegnung wird seit Wochen spekuliert.

Peskow äußerte sich mit Blick auf ein am Freitag geplantes Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Erdogan. Man werde das Treffen in Istanbul „sehr genau verfolgen“, so der Kreml-Sprecher. „Es wird für uns interessant sein herauszufinden, was besprochen wurde. Es ist wichtig.“

Peskow: Verhältnis zwischen Russland und der Türkei ist „konstruktiv“

Peskow wies auf das „konstruktive“ Verhältnis Russlands zur Türkei hin und würdigte Erdogans Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt. Der türkische Präsident habe „immer wieder große Anstrengungen unternommen, um verschiedene Probleme zu lösen“, sagte er.

Bei dem Treffen soll es nach türkischen Angaben unter anderem um das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gehen, das am 17. Juli ausläuft. Russland droht damit, die unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Sommer vorigen Jahres geschlossene Vereinbarung nicht zu verlängern.

Putin und Erdogan gelten als befreundet. Das Nato-Mitglied Türkei unterhält gute Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Das Getreideabkommen war unter Vermittlung der Türkei zustande gekommen. Russland droht damit, das Mitte Juli auslaufende Abkommen nicht erneut zu verlängern.