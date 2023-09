Der Zug mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an Bord hat nach Angaben von Moskau Russland erreicht, wo ein Treffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti am Dienstag berichtete, fuhr der Zug durch die russische Region, die an Nordkorea grenzt. Bilder von Ria Novosti zeigen dunkelgrüne Waggons, die von einer Lokomotive der russischen Eisenbahn gezogen werden.

Zuvor hatte bereits das südkoreanische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass der Zug von Kim Russland erreicht habe.

Kreml: Regierungschefs werden über „sensible“ Themen sprechen

Das Treffen mit Putin soll in den kommenden Tagen im fernen Osten Russlands stattfinden – bisher hat Moskau jedoch weder das Datum noch den genauen Ort des Treffens angegeben. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte russischen Medien, dass die beiden Staatsoberhäupter vor allem „sensible“ Themen besprechen würden, ohne sich dabei um „Warnungen“ der USA zu kümmern.

Washington befürchtet, dass Nordkorea Moskau Waffen für seine Invasion in der Ukraine liefern könnte. Putin hält sich derzeit in Wladiwostok auf, wo er an einem jährlichen Wirtschaftsforum teilnimmt.