Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Medizinstudierenden der TU Dresden für ihre Aktion gegen einen Corona-Protest gedankt. „Ein klares und wichtiges Statement der Studierenden der @Medizin_TUD“, schrieb der CDU-Politiker am Freitag auf seinem Twitter-Account und setzte ein „Danke!“ dahinter. Dazu postete er ein Bild der Aktion von Donnerstagabend. Teilnehmer halten darauf ein Transparent mit der Aufschrift: „Sachsen lasst Euch impfen“. Die Polizei hat unterdessen 22 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Beteiligte eingeleitet. Sie sah Verstöße gegen die Corona-Regeln.

Ein klares und wichtiges Statement der Studierenden der @Medizin_TUD. Danke! Sie erleben täglich, dass nicht Maßnahmen gegen das Virus das Problem sind, sondern das Virus selbst. #Impfen schützt und entlastet die Krankenhäuser. #ImpfenStattSchimpfen #DD1301 #CoronaSN pic.twitter.com/Ljl2VegXAu — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) January 14, 2022

Das Dresdner Uni-Klinikum war am Donnerstag Ziel von Corona-„Spaziergängern“. Die Studentinnen und Studenten hatten sich schützend vor das Gebäude gestellt. Dass die Polizei auch Personalien der Studierenden aufgenommen hat, sorgte für Kritik in den sozialen Netzwerken. Ein Polizeisprecher sagte dazu: „Unabhängig von der politischen Motivation ist die Polizei an Recht und Gesetz gebunden.“ Die Beamten seien dazu angehalten, die zu diesem Zeitpunkt geltende Corona-Notfallverordnung durchzusetzen. Bis Donnerstag waren in Sachsen nur maximal zehn Teilnehmer bei einer Demo erlaubt.