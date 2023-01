Kreuzberg: Auto kracht in parkenden Porsche und kippt um

Am Freitag kam es in Kreuzberg zu einem heftigen Verkehrsunfall. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers blieb dabei auf der Seite liegen.

Mitten in Berlin-Kreuzberg ist am Freitagabend ein Mann mit seinem Auto so heftig in einen parkenden Wagen gekracht, dass sein Auto herumgeschleudert wurde und auf der Seite liegen blieb.

Laut einem Bericht von vor Ort krachte ein Peugeot-Fahrer in einen parkenden Porsche Panamera Turbo in der Gneisenaustraße, Fahrtrichtung Mehringdamm. Durch den heftigen Aufprall landete der Kleinwagen auf der Seite. Der Porsche wurde bei dem Zusammenstoß offenbar in mehrere parkende Autos geschoben. Nach ersten Erkenntnissen wurde mindestens eine Person verletzt. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall am Freitagabend schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Vermutlich sei der Mann zu schnell unterwegs gewesen und habe dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es von der Polizei.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt zur Unfallursache.