In einem Seniorenheim an der Blücherstraße in Berlin-Kreuzberg ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben einer Sprechers der Feuerwehr brannte es in einem Keller. Giftige Rauchgase zogen daraufhin durch das Treppenhaus. Knapp 70 Einsatzkräfte sind derzeit noch dabei, die Glutnester zu löschen und das Gebäude zu entrauchen. Die Feuerwehr hatte zuvor auf Twitter mitgeteilt, dass 50 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt sind. Der Lagedienst forderte kurz darauf aber Verstärkung an.

#Brand in #Kreuzberg. In der #Blücherstr. brennt es in einen Seniorenwohnheim. Der Brand wurde bestätigt. Das Treppenhaus ist verraucht. Wir sind derzeit mit 50 Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 6, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Ob das Seniorenheim evakuiert werden musste und ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle. Der Einsatz ist aber noch längst nicht abgeschlossen, sagte der Feuerwehrsprecher.