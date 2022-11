Kreuzberg: Fußgänger von BVG-Bus überrollt und unter Achse eingeklemmt 

Ein Mann wurde am Montagabend an der Glogauer Straße unter einem Doppelstockbus eingequetscht. Die Feuerwehr musste den Bus anheben, um ihn zu befreien.

In Berlin-Kreuzberg ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An der Glogauer Straße Ecke Reichenberger Straße wurde um 19.40 Uhr ein Fußgänger von einem Bus der BVG überrollt, sagte ein Beamter aus dem Lagezentrum der Polizei.

Da der Mann hinter der Vorderachse eingeklemmt wurde, rückte der technische Dienst der Feuerwehr mit schwerem Gerät an, hob den Doppelstockbus an und befreite den Mann von der Last. Er kam anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in eine Klinik

Nach Angaben der Feuerwehr waren 40 bis 50 Fahrgäste im Bus, als der Unfall passierte. Die Kreuzung war während des Rettungseinsatzes gesperrt. Unklar war zunächst, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei ermittelt und befragt Zeugen.