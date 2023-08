Kreuzberg: Hunderte Menschen demonstrieren gegen queerfeindliche Gewalt

Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstag in Berlin-Kreuzberg gegen queerfeindliche Gewalt protestiert. Laut der Polizei zogen nach einer Kundgebung etwa 450 Demonstranten vom Spreewaldplatz aus durch den Stadtteil. Am Abend war – zurück am Spreewaldplatz – eine Abschlusskundgebung geplant. Anlass für die Demonstration war nach Angaben der Veranstalter ein Angriff auf zwei Frauen am 6. Juli in der Reichenberger Straße. Damals hatten laut Polizei vier Männer die 27 und 31 Jahre alten Frauen homophob beleidigt, geschlagen und getreten.

Erst am vergangenen Montag hatte ein Brandanschlag auf einen Verein lesbischer Frauen für Entsetzen gesorgt. Die Tat begangen haben soll ein 63-Jähriger, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Der Mann soll auch verantwortlich sein für eine Attacke auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen am Tiergarten. Er soll laut Polizei am Wochenende versucht haben, einen brennenden Gegenstand auf das Denkmal zu werfen. Zudem soll er eine Bücherbox am Holocaust-Mahnmal „Gleis 17“ im Berliner Grunewald angezündet haben.

Polizei: Homofeindlicher Hass bei Verdächtigem erkennbar

Der 63-Jährige hat laut Polizei und Staatsanwaltschaft die Taten im Zeitraum von 12. bis 14. August umfänglich eingeräumt. Der Mann war wegen früherer Taten ins Visier der Ermittler geraten, vor allem wegen Sachbeschädigung von Wahlplakaten. Im Mai sei wegen sieben solcher Fälle Anklage erhoben worden, in zwei Fällen auch wegen davon Volksverhetzung. Auch homofeindlicher Hass sei erkennbar gewesen. Weil der Mann jeweils seinen Namen auf den Plakaten hinterließ, führten die Ermittlungen in den aktuellen Fällen zu dem 63-Jährigen.

Haftbefehl gegen ihn sei dann nach einem Brandanschlag auf den Verein lesbischer Frauen am frühen Montagmorgen erlassen worden. Auf einem Flugblatt an der Scheibe des Vereins klebte ein Zettel mit einem Bibelzitat, das sich gegen Homosexuelle richtete.