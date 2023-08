Kreuzberg: Maskierte Männer überfallen Edeka-Supermarkt mit Machete

Zwei maskierte Männer haben am Mittwochabend einen Edeka-Supermarkt in Kreuzberg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Männer den Supermarkt in der Ritterstraße gegen 18 Uhr. Einer der beiden ging demnach direkt auf den Sicherheitsmann zu und sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Der andere Maskierte soll mit einer Machete in der Hand die Kassiererin aufgefordert haben, das Geld aus der Kasse herauszugeben.

Daraufhin soll ein Kunde einen Hocker und eine Flasche nach dem Tatverdächtigen geworfen haben und ihn mit der Flasche auch getroffen haben. Der verletzte Security-Mitarbeiter soll dann versucht haben, einen der Männer festzuhalten. Dieser verletzte den Sicherheitsmann im folgenden Gerangel mit seiner Machete, bevor beide Tatverdächtige ohne Beute flohen. Rettungskräfte versorgten die unter Schock stehende Kassiererin vor Ort und brachten den Sicherheitsmitarbeiter in ein Krankenhaus. Der Mann wurde bereits wieder entlassen.