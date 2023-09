In Berlin-Kreuzberg ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand in einer Wohnung in der Monumentenstraße gekommen. Etwa 60 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort hat ein Mann die Rettungskräfte vor der Wohnung erwartet und behauptet, eine Frau und ein Kind seien noch in der Wohnung. In der betroffenen Wohnung wurden jedoch offenbar keine Personen gefunden.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhindern, dass das Feuer auf das Dach übergreift. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird nun von der Berliner Polizei ermittelt. Der Mann wurde aus bisher unbekannten Gründen vorläufig festgenommen.