Kreuzberg: Musiker fällt von Admiralbrücke in den Landwehrkanal

Ein Gitarrenspieler ist am Sonntagabend in Berlin-Kreuzberg samt Instrument in den Landwehrkanal gefallen. Ersten Erkenntnissen nach spielte der Musiker sitzend auf dem Geländer der Admiralbrücke, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und im Wasser landete. Die Besatzung eines Einsatzwagens der Polizei zog den leicht unterkühlten Mann aus dem Landwehrkanal und übergab ihn dann an Retter der Berliner Feuerwehr.

Die Gitarre trieb derweil Richtung Urban-Krankenhaus. Ein Feuerwehrmann erklärte sich bereit, das Instrument aus dem Wasser zu holen. Noch im Wasser stimmte der Retter zu einem Lied an - und erstaunlicherweise funktionierte die Gitarre noch. An Land wurde das Wasser aus der Gitarre entfernt und das Instrument der Polizei übergeben. Anwohner applaudierten.