Kreuzberg: Polizei stoppt Drogen-Taxi nach Verfolgungsjagd

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag den Fahrer eines mutmaßlichen Drogen-Taxis gefasst. Ersten Erkenntnissen von vor Ort zufolge stoppten Neuköllner Zivilbeamte das Fahrzeug nach einer kurzen Verfolgungsfahrt auf der Urbanstraße, Höhe Graefestraße in Kreuzberg. Zwei Fahrzeuge der Zivilbeamten sollen dafür den Kleinwagen eingekeilt haben und hinderten so den Fahrer an der Weiterfahrt.

Der Smart-Fahrer soll daraufhin zurückgesetzt und eines der zivilen Polizeifahrzeuge berührt haben. Im Smart befanden sich den Angaben zufolge verkaufsfertig verpackte Drogen und Bargeld, die als Handelserlös gewertet worden sollen sein. Die Drogen und das Geld seien sichergesellt worden. Der Fahrer wurde festgenommen.