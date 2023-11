Kreuzberg: Polizei zu Einsätzen im Urban-Krankenhaus alarmiert – angebliche Schussverletzung

Berlin -Die Berliner Polizei ist am Montagabend zeitgleich zu zwei Einsätzen am Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg ausgerückt. Im ersten Fall habe ein Anrufer der Polizei eine Person mit Schussverletzung gemeldet. Vor Ort habe die Polizei jedoch festgestellt, dass es sich um eine verwirrte Person vor dem Eingang des Krankenhauses gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zur gleichen Zeit wurden Polizistinnen und Polizisten in die Klinik gerufen – dort hatte ein Patient einen Pfleger geschlagen.