Kreuzberg: Radfahrer übersieht Stoppschild und wird von Auto angefahren

Ein Radfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, fuhr der 61-Jährige gegen 12.45 Uhr die Lausitzer Straße in Richtung Wiener Straße entlang. Zeitgleich war ein 28-jähriger Autofahrer auf der Wiener Straße in Richtung Ohlauer Straße unterwegs.

Offenbar übersah der Radfahrer beim Befahren der Lausitzer Straße/Wiener Straße ein Stoppschild und stieß zu auf dem linken Fahrstreifen der Wiener Straße mit dem Auto zusammen.

Dabei stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn notärztlich vor Ort und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.