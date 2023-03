Kreuzberg: Streit endet mit Messerattacke am Oranienplatz 

In Berlin-Kreuzberg eskalierte in der Nacht zu Sonntag eine offenbar eine Auseinandersetzung. Ein Mann erlitt dabei Stichverletzungen.

Einsatzkräfte stehen nach der Messerattacke am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg. Morris Pudwell

In der Nacht kam es in Berlin-Kreuzberg zu einer blutigen Attacke. Ein Mann wurde dabei durch Messerstiche schwer verletzt. Nach einem Bericht von vor Ort kam es gegen kurz nach 3 Uhr in der Sonntagnacht zu der Auseinandersetzung. Ein Notarzt versorgte den Mann noch am Oranienplatz. Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Der oder die Täter sind wohl auf der Flucht. Eine Nachbereichsabsuche blieb offenbar laut den Angaben erfolglos. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung ist bisher nichts bekannt.