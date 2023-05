Kreuzberg: Transfrau schlägt Angreifer bewusstlos

Eine Transfrau hat in Berlin-Kreuzberg einen Mann bewusstlos geschlagen, der sie zuvor wohl transfeindlich attackiert hatte. Nach Angaben der Polizei war die 28-Jährige am Dienstagnachmittag zusammen mit einem Begleiter auf dem Gehweg an der Ohlauer Straße unterwegs, als der 27-Jährige sie im Vorbeigehen transphob beleidigt haben soll.

Als der Begleiter der Transfrau den Mann zur Rede stellen wollte, soll dieser ihn mit Faustschlägen malträtiert haben. Der Angegriffene habe sich daraufhin gewehrt und die 28-Jährige sei ihm zur Hilfe geeilt. Während der Rangelei soll sie eine Glasflasche gegriffen und dem Mann damit auf den Kopf geschlagen haben. Er sei dadurch kurzzeitig ohnmächtig geworden, so die Polizei weiter.

Auch der Begleiter der Transfrau erlitt Schnittwunden

Da er nach nach Eintreffen von alarmierten Rettungskräften über Kopfschmerzen klagte, kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 27-jährige Begleiter der Transfrau erlitt eine Schnittwunde am Oberschenkel sowie Hämatome und Kratzer am Oberkörper. Eintreffende Polizisten versorgten die Schnittwunde. Eine weitere ärztliche Behandlung lehnte er ab. Wie es genau zu der Schnittverletzung kam, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.