Kreuzberg: Unbekannte werfen Steine auf Polizeiauto – Polizist verletzt

Bei einer Attacke auf einen Einsatzwagen der Berliner Polizei ist in der Nacht zum Samstag ein Polizist verletzt worden. Mehrere Unbekannte hatten den Funkwagen gegen 23 Uhr in der Möckernstraße in Kreuzberg plötzlich mit Steinwürfen angegriffen, teilte die Polizei mit. Dabei gingen mehrere Schreiben zu Bruch, auch ein geparktes Taxi wies im Anschluss Beschädigungen auf. Die Angreifer entkamen unerkannt.

Ein Polizist erlitt Blessuren durch umherfliegende Splitter, welche von alarmierten Rettungskräften ambulant versorgt wurden. Der Beamte und sein körperlich unverletzter Kollege beendeten ihren Dienst. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und führt die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel.