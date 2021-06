Berlin - In Berlin wird am Wochenende erneut eine Schwerpunktimpfung durchgeführt. Impfberechtigt sind alle Bewohner über 18 Jahren, die unter den folgenden Adressen gemeldet sind (Liste weiter unten). Viele dieser Adressen befinden sich im ehemaligen Kreuzberger Postbezirk SO36.

Impfberechtigt sind alle Bewohner über 18 Jahre. Es werden die Vakzine von Moderna sowie von Johnson&Johnson verimpft. Für letzteres ist nur eine Impfung notwendig. Bei der Impfung mit dem Impfstoff von Moderna wird ein zweiter Termin vereinbart. Die Impfberechtigten müssen einen Ausweis, bzw. eine Meldebescheinigung, sowie idealerweise ihren Impfpass mitbringen. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Es kann zu langen Wartezeiten kommen.

Die Impfungen finden am Freitag, den 11. Juni, am Samstag, den 12. Juni und am Sonntag, den 13. Juni 2021, jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Sporthalle Lobeckstraße (Zugang ausschließlich über die Feuerwehrzufahrt des Sportplatzes in der Ritterstraße) statt. Auf der Website des Bezirksamts sind weitere Informationen zu finden.

Personen mit folgenden Adressen sind impfberechtigt:

Werner-Düttmann-Siedlung Urbanstraße 44-51



Jahnstraße 1-10



Hasenheide 20-38



Graefestraße 47-63

Gebiet Zentrum Kreuzberg/ Oranienstraße Adalbertstaße 1-11, 13-18, 85-98



Admiralstraße 1-5, 14, 33-38



Dresdener Straße 8‐20, 119‐128



Erkelenzdamm 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35



Fraenkelufer 18



Kohlfurter Straße 1, 3, 5, 7, 9-11, 13, 20, 22, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45



Kottbusser Straße 1-13, 15-25



Mariannenstraße 4-14, 18-24, 45-46



Oranienplatz 14, 15, 17



Oranienstraße 15-40, 165a-205



Reichenberger Straße 1-10, 18-26, 165-166, 170, 174-177, 179-185



Naunynstraße 48-74



Skalitzer Straße 2-6, 15, 18, 22-23, 108, 114, 121-122, 126-147a

Gebiet Mariannenplatz Adalbertstraße 19-23



Manteuffelstraße 12-14, 18-23, 27-34



Mariannenplatz 4-9a, 12-15, 18-26



Mariannenstraße 2, 51-53



Muskauer Straße 18-40



Naunynstraße 2-11, 17-32



Waldemarstraße 48-56, 58-74, 77a-104



Wrangelstraße 2-16 und 127-131

Gebiet Wassertorplatz Alexandrinenstraße 12-45



Bergfriedstraße 4, 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 11-20, 22, 24



Böcklerstraße 1-12



Gitschiner Straße 32-38, 48-49, 59-84



Jakobikirchstraße 5-6



Lobeckstraße 5-23, 30-36, 42-48, 62-76



Moritzstraße 1-22



Oranienstraße 63-72, 130-142



Prinzenstraße 8-34, 84-105



Ritterstraße 8-36, 90-127



Segitzdamm 20-60



Stallschreiberstraße 50-55



Wassertorstraße 1-22, 47-65



Wassertorplatz, alle Hausnummern