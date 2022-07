Die Maskenpflicht kehrt zurück, zumindest an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Nachdem etliche Reedereien und Anbieter die Corona-Maßnahmen zuletzt massiv gelockert haben, wurde auf dem Kreuzer „Mein Schiff 4“ jetzt die Maskenpflicht wieder eingeführt. Das teilt Tui Cruises mit. Auf der derzeitigen Kreuzfahrt, die am 5. Juli startete und nach Norwegen und Island führt, wurde demnach am 8. Juli die Maskenpflicht für alle Passagiere angeordnet.

Dem Reiseportal Travelbook sagte eine Sprecherin: „Wir passen unsere aktuellen Maßnahmen rund um Covid-19 immer dynamisch an die Entwicklungen an. […] Als reine Vorsichtsmaßnahme und um unsere Gäste und unsere Crew bestmöglich zu schützen, haben wir uns entschieden, auf der „Mein Schiff 4“ für diese Reise wieder die FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen und außen dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, einzuführen.

Welche Corona-Regeln gelten bei der Kreuzfahrt an Bord?

Hintergrund für die Entscheidung sei „die vorherrschende kühle Wetterlage im Norden, die lange Reisedauer mit vielen Seetagen und die Tatsache, dass sich alle vorwiegend in Innenräumen bewegen.“ Kreuzfahrtgäste der Reederei TUI Cruises konnten ab Ende Mai die Corona-Masken an Bord der „Mein Schiff“-Flotte ablegen. „Für alle Reisen der Sommersaison ab dem 29. Mai 2022 wird die Maskenpflicht an Bord aufgehoben“, teilte TUI Cruises dazu Mitte Mai mit. Schon damals wurde allerdings betont, dass Ausnahmen immer möglich seien.

Zudem gilt weiterhin eine Impfpflicht für alle Gäste ab zwölf Jahren. Die Reederei empfiehlt ihren Gästen zudem eine rechtzeitige Booster-Impfung. Als vollständig geimpft gelten laut Tui Cruises Personen, die ihre zweite Impfung mindestens 14 volle Tage vor Reiseantritt erhalten haben. Mitreisen dürfen auch Passagiere, die einmalig geimpft und genesen sind. In den Bestimmungen von Tui Cruises heißt es dazu: „Sofern Ihre CovPass App einen vollständigen Impfstatus anzeigt und dieser bis Reiseende gültig ist, ist eine Mitreise möglich.“