Russische Soldaten erklären, warum sie für die Ukraine und gegen Putin kämpfen

Einem neuen Bericht der New York Times (NYT) zufolge trainiert eine Gruppe russischer Überläufer in der Region Kiew, um bald an der ukrainischen Front gegen die Streitkräfte ihrer russischen Heimat zu kämpfen. Es handelt sich dabei um die „Free Russia Legion“ (Legion Freies Russland), eine aus russischen Soldaten bestehende Kampfgruppe, die, wie die NYT berichtet, den Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine ablehnt.

Mehrere hundert Mitglieder der Legion sollen sich derzeit in der Gegend von Bachmut befinden, während eine andere Gruppe kurz vor dem Ende ihrer dreimonatigen Grundausbildung stehe und bald an die Front entsandt werden solle.

Das Ziel: der vollständige Rückzug der russischen Streitkräfte

In den Interviews erzählen die Soldaten, dass sie bereits in der Ukraine lebten, als die russischen Streitkräfte im vergangenen Jahr einmarschierten, und sich verpflichtet fühlten, ihre Wahlheimat zu verteidigen. Andere, oft ohne militärische Erfahrung, kamen nach Beginn des Krieges aus Russland in die Ukraine, weil sie die Invasion des Kremls als zutiefst ungerecht empfanden: „Wir sind nicht hierher gekommen, um etwas zu beweisen“, sagt ein Soldat mit dem Kampfnamen Zaza der NYT. „Wir sind hierher gekommen, um der Ukraine dabei zu helfen, den vollständigen Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet und die zukünftige Entputinisierung Russlands zu erreichen.“

Die Soldaten erzählen, wie schwierig es ihnen gefallen sei, ihre Entscheidung ihren Familien in Russland zu erklären. Berichte über Gräueltaten russischer Truppen, darunter das Abschlachten von Zivilisten in den Kiewer Vororten Butscha und Irpin, würden in ihrem Heimatland als ausländische Propaganda abgetan: „Sie verstehen die ganze Wahrheit nicht“, sagt ein 32-jähriger Soldat mit dem Kampfnamen Miami der NYT. Seine Eltern hätten ihn gedrängt, auf der russischen Seite zu kämpfen. „Man sagt ihnen, dass in der Ukraine schlechte Menschen leben, und sie glauben das. Sie glauben nicht, dass die zweitgrößte Armee der Welt normale Menschen töten kann“, sagt Miami.

Russland will Free Russia Legion als terroristische Organisation einstufen

Zu Beginn des Krieges war es russischen Staatsbürgern nach ukrainischem Recht nicht gestattet, den Streitkräften beizutreten. Erst im August wurde die Gesetzgebung geändert, die es der Legion erlaubte, legal am Kampf teilzunehmen. Die militärische Nachrichtenstelle Special Operations Forces Report (SOFREP) beschreibt die Legion als eine Truppe, die bisher hauptsächlich im Schatten existierte – obwohl einige Bataillone bereits „an einigen der intensivsten Gefechte des Konflikts teilgenommen haben“.

Das soll sich nun ändern: Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat vergangene Woche beim Obersten Gericht Russlands eine Klage eingereicht, um die Legion als terroristische Organisation einstufen zu lassen.

Die Legion Freies Russland ist der Internationalen Legion der Ukraine unterstellt. Berichten zufolge gehören dieser Kampftruppe auch Freiwillige aus den USA, Großbritannien, Belarus, Georgien und anderen Ländern an. Vergangene Woche hatte auch Radio Free Europe/Radio Liberty über die Legion Freies Russland berichtet und darauf hingewiesen, dass diese im März 2022, kurz nach Beginn von Putins Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar, gegründet wurde. Ukrainischen Quellen zufolge sollen die ersten Mitglieder der Legion Soldaten gewesen sein, die direkt von der russischen Armee übergelaufen waren.

„Der 24. Februar war ein Schock“, sagt ein Mitglied der Legion Freies Russland mit dem Kampfnamen Tsezar. „Meine Kinder sahen mich unter Tränen an und fragten: ‚Papa, wie kann das sein? Wie kann Russland die Ukraine angreifen?‘ Ich habe ihnen gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, weil die Ukraine am Ende gewinnen wird.“