Selenskyj: Der Kreml entscheidet über Hunger in der Welt Moskau blockiert ukrainische Getreideausfuhr. Präsident Selenski fordert Ausschluss Russlands aus G20. Angriff auf russische Schiffe in Sewastopol - die Nacht im Überblick. dpa

dpatopbilder - Anwohnerin Nina (72) trägt in Slowjansk hölzerne Trümmer in der Nähe ihres Hauses, das durch Beschuss vor einem Monat zerstört wurde. AP/dpa/Efrem Lukatsky

Kiew/New York -Russland blockiert Getreideexporte aus der Ukraine wieder, doch die Vereinten Nationen geben die Hoffnung auf einen Erhalt der Vereinbarung über die Schiffstransporte nicht auf. „Wir stehen mit den russischen Behörden in dieser Sache in Kontakt“, sagte ein UN-Sprecher gestern in New York.