Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt Vorwürfe gegen die ukrainische Armee. Im Zuge der Verteidigung gegen die russische Invasion sei es wiederholt zur Gefährdung von Zivilisten gekommen. Bei einigen der angewandten militärischen Taktiken handele es sich um „eindeutige Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichen Bericht.

Im Zeitraum von April bis Juni hätten Mitarbeiter der Organisation ein „Muster“ ukrainischer Streitkräfte dokumentiert, „Zivilisten in Gefahr bringen und gegen Kriegsgesetze verstoßen, wenn sie in bewohnten Gebieten operieren“, sagte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International. Die Instrumentalisierung von Zivilisten wird im Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs als Völkerrechtsbruch aufgeführt.

Such tactics violate international humanitarian law and endanger civilians, as they turn civilian objects into military targets 👇https://t.co/EysZtcqqci — Amnesty International (@amnesty) August 4, 2022

Kiew empört: Präsidentenberater weist Vorwürfe zurück

Bei den Untersuchungen seien Beweise dafür gesammelt worden, dass die ukrainischen Streitkräfte in 19 verschiedenen Städten und Dörfern in der Ukraine Angriffe von bewohnten Siedlungen aus starteten und sich – obwohl es nahe gelegene Alternativen gegeben habe – in zivilen Gebäuden verschanzten. Auch habe man es in den dokumentierten Fällen versäumt, anwesende Zivilisten zu evakuieren. So seien unter anderem de facto Stützpunkte in Krankenhäusern und Schulen errichtet worden.

Angesichts der Vorwürfe zeigte sich die ukrainische Führung in Kiew empört. Der Präsidentenberater Mychajlo Podoljak warf Amnesty eine Beteiligung an einer russischen Propaganda-Kampagne vor, mit welcher die westlichen Waffenlieferungen gestoppt werden sollen. „Die einzige Gefahr für Ukrainer ist die russische Armee aus Henkern und Vergewaltigern, die in die Ukraine kommen und einen Genozid verüben“, schrieb Podoljak auf Twitter. Das Leben der Zivilbevölkerung habe für die Ukraine oberste Priorität.