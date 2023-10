DIE LAGE IN ISRAEL, DEUTSCHLAND UND BERLIN AM MITTWOCH Tag 17 nach dem Großangriff der Hamas -Terroristen gegen israelische Zivilisten.

-Terroristen gegen israelische Zivilisten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu droht Mitgliedern der islamistischen Hamas auch außerhalb Gazas.

droht Mitgliedern der islamistischen Hamas auch außerhalb Gazas. Joe Biden : Habe nicht „aufgefordert“, die angekündigte Bodenoffensive zu verschieben.

: Habe nicht „aufgefordert“, die angekündigte zu verschieben. Erdogan nennt Hamas Gruppe von „Befreiern“

nennt Hamas Gruppe von „Befreiern“ WHO fordert sofortigen Zugang zu Geiseln der Hamas

fordert sofortigen Zugang zu Geiseln der Hamas Bombendrohungen in Deutschland: Bezug zur Hamas wird geprüft

in Deutschland: wird geprüft EU-Innenkommissarin Ylva Johansson warnt vor erhöhter Terrorgefahr in Europa.

Ylva Johansson warnt vor Bisher 17 pro-palästinensische Kundgebungen in Berlin verboten

Quelle: Institute for the Study of War (ISW). Stand 25. Oktober 2023 Mónica Rodríguez/Berliner Zeitung

+++ Krieg gegen Israel +++ Lesen Sie hier Expertenanalysen, Berichte und Nachrichten zur Lage in der Region und zum Nahost-Konflikt auf Berlins Straßen +++

22.51 Uhr: UNO befürchtet wegen Treibstoffmangels Stopp ihrer Arbeit im Gazastreifen

Zweieinhalb Wochen nach Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel muss die UNO ihre Arbeit im Gazastreifen angesichts fehlender Mittel womöglich bereits am Mittwoch aussetzen. „Wenn wir nicht schnell Treibstoff bekommen, werden wir gezwungen sein, unsere Tätigkeit im Gazastreifen einzustellen“, erklärte das UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Derweil wuchs der internationale Druck auf Israel wegen der geplanten Bodenoffensive im Gazastreifen.

Nach UN-Angaben ist der von ihr für den Gazastreifen geforderte Treibstoff insbesondere für den Betrieb von Generatoren in Krankenhäusern sowie zum LKW-Transport von Hilfsgütern nötig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte, mittlerweile seien sechs Krankenhäuser im Gazastreifen wegen Treibstoffmangels geschlossen.

„Wir haben mehrere Verletzte ohne Anästhesie operiert“, berichtete der Chirurg Ahmad Abdul Hadi vom Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Küstenstreifens einem AFP-Reporter. Laut dem Leiter des Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, Mohammed Abu Selmeja, sind „zehn Krankenhäuser bereits außer Betrieb“. Zudem seien „mehr als 90 Prozent der Medikamente“ aufgebraucht.

22.23 Uhr: Zwei weitere Nahost-Resolutionen fallen im UN-Sicherheitsrat durch

Der Weltsicherheitsrat kann sich im Gaza-Krieg weiter auf keine Resolution mit humanitärem Fokus einigen. Sowohl ein Entwurf der Vereinigten Staaten als auch eine Beschlussvorlage Russlands fielen am Mittwoch vor dem mächtigsten UN-Gremium durch. Der US-Text, der unter anderem das Selbstverteidigungsrecht Israels betonte und eine humanitäre Feuerpause forderte, wurde durch Vetos von Russland und China verhindert. Der russische Vorschlag, der unter anderem die Forderung nach einem Waffenstillstand enthielt, erhielt nur vier Ja-Stimmen.

22.07 Uhr: WHO fordert sofortigen Zugang zu Geiseln der Hamas

Die rund 200 Geiseln der palästinensischen Hamas brauchen laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dringend medizinische Versorgung. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) solle sofort Zugang zu den aus Israel entführten Menschen erhalten, forderte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwochabend. Die UN-Gesundheitsorganisation stehe bereit, das Rote Kreuz bei der medizinischen Versorgung zu unterstützen. Tedros forderte außerdem erneut die sofortige Freilassung aller Geiseln, die im Zuge des Terrorangriffs der islamistischen Hamas Anfang Oktober verschleppt worden waren.

„Viele der Geiseln - darunter Kinder, Frauen und Alte - leiden an Vorerkrankungen, die dringend und andauernd behandelt werden müssen“, sagte Tedros. Er wies auch auf das psychologische Trauma der Opfer und ihrer Familien hin. Der Generaldirektor der WHO traf sich am Mittwoch mit Angehörigen von Geiseln.

21.13 Uhr: Netanjahu: Alle Hamas-Mitglieder dem Tod geweiht

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Mitgliedern der islamistischen Hamas auch außerhalb Gazas gedroht. „Alle Hamas-Mitglieder sind todgeweiht – über der Erde, unter der Erde, in Gaza und außerhalb von Gaza“, sagte Netanjahu am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Israel befinde sich mitten in einem „Kampf um seine Existenz“. Tausende Terroristen seien seit dem Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober bereits getötet worden und dies sei „nur der Anfang“.

Zu einer erwarteten Bodenoffensive im Gazastreifen sagte Netanjahu: „Wir bereiten uns auf einen Bodenangriff vor. Ich werde nicht sagen, wann, wie und wie viele.“ Er werde auch nicht auf die Bandbreite der Überlegungen eingehen, von denen die meisten der Öffentlichkeit nicht bekannt seien, sagte der Regierungschef. „Und so soll es auch sein. Das ist der Weg, damit wir das Leben unserer Soldaten schützen.“

Militärsprecher Daniel Hagari sagte am Abend, die israelische Luftwaffe greife zur Vorbereitung auf eine Bodenoffensive weiter Ziele im Gazastreifen an. Dabei sei am Mittwoch auch „Terrorinfrastruktur im Untergrund“ getroffen worden. „Jeder Schlag verbessert unsere Situation für die nächsten Phasen“, sagte Hagari. Unter dem dicht besiedelten Küstenstreifen verläuft ein weitreichendes Tunnelsystem.

21.12 Uhr: Biden zu Bodenoffensive: Geiseln nach Möglichkeit sicher befreien

US-Präsident Joe Biden hat Israel eigenen Worten zufolge nicht „aufgefordert“, die angekündigte Bodenoffensive zu verschieben. Er habe Israels Premier Benjamin Netanjahu zu verstehen gegeben, dass - wenn es möglich sei - die Geiseln in Gaza sicher befreit werden sollten, sagte Biden bei einer Pressekonferenz in Washington. „Es ist ihre Entscheidung. Aber ich habe es nicht gefordert“, betonte er weiter. Biden war gefragt worden, ob er von Netanjahu eine Zusicherung erhalten habe, dass die Bodenoffensive solange aufgeschoben werde, bis die Freilassung der Geiseln sichergestellt sei. Darauf sagte Biden: „Nein.“

20.25 Uhr: Netanjahu kündigt nach Krieg Untersuchung zu Hamas-Anschlag an

Israel will nach Aussage von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu umfassend untersuchen, warum der Terrorangriff der islamistischen Hamas nicht verhindert werden konnte. „Dieses Versagen wird umfassend untersucht werden, alle werden Antworten geben müssen - auch ich“, sagte Netanjahu in einer Videoansprache am Mittwochabend. Dies werde jedoch erst nach dem Krieg geschehen. Gegenwärtig sei es seine Aufgabe, „Israel zu einem entscheidenden Sieg zu führen“. Direkte Verantwortung für das politische und militärische Versagen am 7. Oktober übernahm er, anders als etwa Verteidigungsminister Joav Gallant, jedoch nicht.

19.23 Uhr: Terrorismusexperte Neumann befürchtet Anschläge in Deutschland

Der Terrorismusexperte Peter Neumann rechnet mit einer Radikalisierungswelle und islamistischen Anschlägen in Deutschland. „Für dschihadistische Gruppen eröffnet sich gerade eine Riesenmöglichkeit, wieder neue Netzwerke aufzubauen“, sagte Neumann der Main-Post. Viele Jugendliche mit migrantischem Hintergrund seien instinktiv gegen Israel. Auch viele Linksextremisten stünden auf der Seite Palästinas. Gewalttätige Islamisten versuchten, „aus diesem Pool von Personen, die jetzt auf die Straße gehen, Leute zu rekrutieren“. Es werde nicht nur zu Randale kommen: „Über kurz oder lang, werden wir auch wieder Anschläge sehen, die von langer Hand vorbereitet sind“, befürchtet Neumann.

19.19 Uhr: Frankreich will mit Marineschiff Krankenhäuser im Gazastreifen unterstützen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei seiner Nahostreise die Entsendung eines Marineschiffs angekündigt, das Krankenhäuser im Gazastreifen „unterstützen“ soll. Das Schiff werde „in den nächsten 48 Stunden“ den Hafen von Toulon verlassen, sagte Macron nach einem Treffens mit seinem ägyptischen Kollegen Abdel Fattah al-Sisi in Kairo. Zudem werde ein Flugzeug mit medizinischem Material für den Gazastreifen am Donnerstag in Ägypten eintreffen, dem „weitere folgen“ sollen.

Später bestätigte die französische Marine einen Bericht des Senders BFMTV, wonach ein Lazarettschiff den Hafen von Toulon am Mittwochnachmittag verlassen habe. Die „Tonnerre“ sei gegen 16 Uhr in See gestochen, „um unsere Präsenz im östlichen Mittelmeer zu verstärken, wo es sich den Fregatten ‚Elsass‘ und ‚Surcouf‘ anschließen wird“, sagte ein Sprecher der französischen Marine.

Macron wies den Vorwurf zurück, sein Land praktiziere im Nahostkonflikt Doppelmoral. „Das Völkerrecht gilt für alle, und Frankreich vertritt universelle humanistische Werte“, sagte der französische Präsident.

18.48 Uhr: Wall Street Journal: Hamas-Kämpfer wurden im Iran ausgebildet

Hunderte von Hamas-Kämpfern sind laut einem Bericht des Wall Street Journal nur wenige Wochen vor dem Angriff auf Israel am 7. Oktober im Iran ausgebildet worden.

Die Zeitung berichtet unter Berufung auf mit „Personen, die mit operativen Informationen vertraut sind“, dass rund 500 Kämpfer der Hamas und des palästinensischen Islamischen Dschihad an den Übungen teilgenommen hätten. Sie seien von Offizieren der Al-Quds-Brigade, einem Zweig des Korps der Islamischen Revolutionsgarden Irans, angeführt worden. Auch der Chef der Einheit sei darunter gewesen.

Zuvor hatte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, erklärt, es gebe keine Beweise dafür, dass die iranische Regierung die Hamas bei der Planung dieser Angriffe unterstützt habe.

18.40 Uhr: Angehörige deutscher Hamas-Geiseln protestieren in Tel Aviv

Die Angehörigen deutscher Hamas-Geiseln haben mit einer Protestaktion vor der deutschen Botschaft in Tel Aviv an das Schicksal ihrer Liebsten erinnert. 14 Angehörige stellten sich am Mittwoch mit „Käfigen“ über dem Kopf und Fotos der Geiseln am Hinterkopf vor die Vertretung. Sie trugen schwarze Kittel, die von eins bis 14 durchnummeriert waren. „Lasst mich nicht nur eine Nummer sein“, stand auf den Rücken der Protestierenden.



Auch ein Kunstwerk vor der Botschaft sollte die große Sorge der Familien darstellen: 14 Blumen waren hinter Gitter zu sehen, unter ihnen eine Blutlache. An einem Ast darüber hingen weiße Herzen mit den Namen der Entführten. „Die Zeit läuft. Rettet sie heute!“, stand in weißer Kreideschrift auf dem Boden davor.

Ricarda Louk, Mutter der 22-jährigen Shani Louk, sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Zeit dränge, auch mit Blick auf eine mögliche israelische Bodenoffensive im Gazastreifen. Die Geiseln seien „mitten in einer Kriegszone“. Die Freilassung von bisher vier weiblichen Geiseln habe ihr „ein bisschen Hoffnung“ gegeben, sagte die aus Ravensburg stammende Frau. Sie habe keine Ahnung, wo ihre Tochter im Gazastreifen festgehalten werde. Zuletzt habe sie vor zwei Wochen davon gehört, dass die von einem Musikfestival verschleppte Shani Louk möglicherweise in einem Krankenhaus im Gazastreifen behandelt worden sei. „Aber wir konnten das nicht hundertprozentig bestätigen.“



Das Auswärtige Amt spricht weiterhin von insgesamt acht Vermisstenfällen deutscher Staatsbürger, wobei ein Fall auch mehrere Familienmitglieder einschließen könne. Die genaue Zahl nennt die Regierung nicht.

17.55 Uhr: Israel verschiebt Bodenoffensive laut WSJ für Vorbereitung von US-Verteidigung

Dem Wall Street Journal zufolge hat Israel zugestimmt, seine Invasion des Gazastreifens zu verschieben, damit die USA Raketenabwehr zum Schutz amerikanischen Truppen in der Region aufbauen können. Knapp ein Dutzend Flugabwehrsysteme sollen vom Pentagon in der Region stationiert werden. Laut des Berichts soll das noch diese Woche passieren. Zudem berücksichtige Israel auch die Bemühungen um humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen sowie die diplomatischen Bemühungen um die Freilassung weiterer von der Hamas festgehaltener Geiseln. Das Wall Street Journal bezieht sich auf Aussagen von Beamten aus Israel und den USA.

17.45 Uhr: Israel reagiert scharf auf Erdogans Äußerungen

Lior Haiat, Sprecher des israelischen Außenministers, hat die Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan zur Hamas scharf kritisiert. „Israel weist die harschen Worte des türkischen Präsidenten über die Terrororganisation Hamas entschieden zurück“, heißt es in einer Erklärung Haiats. Die Hamas sei eine „verabscheuungswürdige Terrororganisation, schlimmer als ISIS, die brutal und vorsätzlich Babys, Kinder, Frauen und ältere Menschen ermorde“ und die eigenen Leute als menschliche Schutzschilde nutze. „Auch der Versuch des türkischen Präsidenten, die Terrororganisation zu verteidigen, und seine aufrührerischen Worte werden nichts an den Schrecken, die die ganze Welt gesehen hat, ändern.“ Erdogan hatte zuvor gesagt, die Hamas sei keine Terrororganisation – es handle sich stattdessen um eine Gruppe von „Befreiern“, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpfe.

17.20 Uhr: Guterres „schockiert über Fehlinterpretation meiner Erklärungen“

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich gegen die scharfe Kritik an seinen Äußerungen zum Gaza-Krieg verteidigt. „Ich bin schockiert über die Fehlinterpretation einiger meiner Erklärungen gestern im Sicherheitsrat – als würde ich Terrorakte der Hamas rechtfertigen“, sagte er am Mittwoch in New York. Dies sei falsch.



Im Gegenteil habe er deutlich gemacht, dass er die „entsetzlichen und beispiellosen Terrorakte der Hamas“ vom 7. Oktober in Israel unmissverständlich verurteile. Nichts könne das Töten von Zivilisten rechtfertigen. Er habe außerdem klar gesagt, das Leid des palästinensischen Volkes könnte „die schrecklichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen“.

Guterres hatte in einer Rede bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates am Dienstag die israelischen Gegenangriffe im Gazastreifen kritisiert und von „eindeutigen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht“ gesprochen. Er verurteilte den Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober zwar, sagte aber, dieser habe „nicht im luftleeren Raum“ stattgefunden. In dem Zusammenhang sprach Guterres von der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete. Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen hatte Guterres deswegen zum Rücktritt aufgefordert.

17 Uhr: Gesundheitsministerium in Ramallah spricht von mehr als 100 Tote im Westjordanland

Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind hat sich die Sicherheitslage im Westjordanland massiv verschlechtert. Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten, aber auch Attacken von israelischen Siedlern, sind dort nach palästinensischen Angaben über 100 Menschen getötet worden, so das Gesundheitsministerium in Ramallah. Am Mittwoch habe es vier Todesopfer gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In einem Flüchtlingslager in Dschenin habe es einen Drohnenangriff der israelischen Armee auf eine Gruppe gegeben, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. 29 Menschen seien dort zum Teil schwer verletzt worden. Israels Armee teilte mit, sie habe in der Nähe von Dschenin bei einer Razzia zwei Terrorverdächtige festgenommen. Bei den Anti-Terrormaßnahmen seien die Streitkräfte mit explosiven Gegenständen beworfen worden. Die Einsatzkräfte hätten die mutmaßlichen Terroristen deshalb mit einer Drohne angegriffen.

16.40 Uhr: EU-Innenkommissarin warnt vor erhöhter Terrorgefahr in Europa

Angesichts des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson vor einer erhöhten Terrorgefahr in Europa gewarnt. „Es gibt ein gewaltiges Risiko einer höheren terroristischen Bedrohung in Europa in Verbindung mit der Lage in Nahost“, sagte sie am Mittwoch mehreren europäischen Zeitungen, darunter der FAZ. Das größte Risiko sehe Johansson darin, „dass Leute, die schon hier sind, schon radikalisiert sind, Angriffe verüben könnten“.



Die Innenkommissarin verwies der FAZ zufolge auf eine Reihe von Initiativen der Kommission und Gesetzesverschärfungen, die jetzt genutzt werden könnten. Zum besseren Schutz religiöser Stätten und öffentlicher Räume gebe es Leitlinien und finanzielle Hilfen durch die Kommission.

16.35 Uhr: Bisher 17 pro-palästinensische Kundgebungen in Berlin verboten

Die Berliner Polizei hat seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas in Israel nach eigenen Angaben bislang 17 pro-palästinensische Kundgebungen in der Hauptstadt verboten. Seit dem 7. Oktober seien bis Dienstag (24.10.) 35 Versammlungen angezeigt oder spontan durchgeführt worden. „Von diesen wurden 17 verboten“, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben wurde in zwei Fällen Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt. In beiden Fällen bestätigte das Berliner Verwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren.



Die Polizei betonte, der Schutz der Meinungs- und Versammlungsfreiheit habe „höchste Priorität“. Die Behörde prüfe „in jedem Einzelfall sehr akribisch, ob und unter welchen Bedingungen Versammlungen durchgeführt werden können, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu verhindern“. Dabei gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Zugleich verwies die Polizei darauf, dass sich in Berlin nach dem Massaker der Hamas mit über 1400 Toten viele Menschen auf den Straßen versammelten und die Angriffe feierten. Dabei seien „offen gewaltverherrlichende, volksverhetzende, israelfeindliche, antisemitische Parolen“ gerufen worden, es sei zu Sachbeschädigungen gekommen und Polizei- sowie Rettungskräfte seien angriffen worden.

16.25 Uhr: Hamas feuert Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Eilat und Haifa

Mitglieder der Hamas haben eigenen Angaben zufolge aus dem Gazastreifen zwei Langstreckenraketen in Richtung Haifa im Norden und Eilat im Süden Israels abgefeuert. In Orten südlich der Küstenstadt Haifa wurde Raketenalarm ausgelöst, wie Israels Armee am Mittwoch mitteilte.



Das Geschoss sei dort in der Luft explodiert, meldeten israelische Medien unter Berufung auf das Militär. Das andere sei im Süden des Landes auf offenes Gelände gefallen. Demnach habe es sich bei den Geschossen um Langstreckenraketen gehandelt. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht.



Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach den Massakern im Auftrag der Hamas am 7. Oktober im israelischen Grenzgebiet hat die Islamistenorganisation mehrfach Langstreckenraketen abgefeuert. In den meisten Fällen schießen die Militanten im Gazastreifen Raketen mit kürzeren oder mittleren Reichweiten ab.

16.15 Uhr: Gedenkstätte Yad Vashem übt scharfe Kritik an UN-Generalsekretär António Guterres

Dani Dayan, Vorsitzender der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, reagiert mit scharfer Kritik auf die jüngsten Bemerkungen von UN-Generalsekretär António Guterres im UN-Sicherheitsrat. Dayan teilt mit: „Die Abschlachtung der Juden durch die Hamas am 7. Oktober war in ihren Absichten völkermörderisch und in ihrer Form unermesslich brutal. Ein Grund, warum sie sich vom Holocaust unterscheidet, liegt darin, dass Juden heute einen Staat und eine Armee haben. Wir sind nicht wehrlos und der Gnade ausgeliefert.“ Die aktuelle Lage stelle jedoch die Aufrichtigkeit der Weltführer und Intellektuellen auf die Probe, die nach Yad Vashem kämen und „Nie wieder“ versprächen.



Der Gedenkstätten-Vorsitzende Dayan weiter: „Wer ‚verstehen‘ will, nach einem rechtfertigenden Kontext sucht, die Täter nicht kategorisch verurteilt und nicht die bedingungslose und sofortige Freilassung der Entführten fordert – der wird durchfallen. UN-Generalsekretär António Guterres hat den Test nicht bestanden.“



Guterres hatte am Dienstag die israelischen Gegenangriffe im Gazastreifen kritisiert und von „eindeutigen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht“ gesprochen. Er verurteilte den Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober zwar, sagte aber, dieser habe „nicht im luftleeren Raum“ stattgefunden. In dem Zusammenhang sprach Guterres von der „erdrückenden Besatzung“ palästinensischer Gebiete durch Israel. Israel forderte wegen der Äußerungen seinen Rücktritt.



Die Bundesregierung hingegen hat UN-Generalsekretär António Guterres nach dessen Äußerungen zum Gaza-Krieg das Vertrauen ausgesprochen und sich gegen Rücktrittsforderungen gestellt. „Der UN-Generalsekretär hat natürlich das Vertrauen der Bundesregierung“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch auf eine entsprechende Nachfrage bei der Regierungspressekonferenz in Berlin.

15.47 Uhr: Sirenen heulen – Raketenalarm in zahlreichen israelischen Städten

Die israelische Zeitung Haaretz meldet Raketenalarm in Kfar Giladi und Kiryat Shmona in Nordisrael unweit der libanesischen Grenze sowie in der Stadt Aschkelon im Süden Israels. In Aschkelon hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Alarm gegeben.

14.50 Uhr: Zahl der Toten in Gaza laut Hamas-Ministerium bei 6500

Dem von der Hamas geführten Gesundheitsministerium in Gaza zufolge ist die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen seit Kriegsbeginn auf 6546 gestiegen, 17439 Menschen seien verletzt worden. In den vergangenen 24 Stunden starben demnach über 750 Menschen. Die Zahlen lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

13 Uhr: Erdogan: „Hamas sind keine Terroristen, sondern Befreiungskämpfer“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Mittwoch bei einer Sitzung seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), die Hamas sei keine Terrororganisation, sondern eine Gruppe von „Befreiern“, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpfe. Erdogan fügte hinzu, die türkische Regierung habe keine Probleme mit dem Staat Israel, wohl aber mit der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern.

Der türkische Staatschef forderte Israel auf, den „Siedlungsterror“ im Westjordanland sowie die Angriffe auf den Gazastreifen einzustellen, und sagte, die Palästinenser sollten sich für eine Zwei-Staaten-Lösung „vereinen“, während der Westen aufhören solle, „Öl ins Feuer zu gießen“. AKP-Abgeordnete riefen: „Nieder mit Israel“ und „Gott ist groß!“ Einen geplanten offiziellen Besuch in Tel Aviv sagte Erdogan anschließend ab.

President Erdoğan:



"Hamas is not a terrorist organization, but a group for liberation and of mujahideen fighting to protect their land and citizens." — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) October 25, 2023

12.25 Uhr: Nancy Faeser: Keine erhöhte Gefährdungslage durch Islamisten

Trotz der Festnahme eines islamistischen Gefährders in Duisburg sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) keine Veränderung der Gefährdungslage in Deutschland. „Wir haben keine erhöhte, konkrete Gefährdung“, versicherte sie am Mittwoch in Berlin. Gleichzeitig betonte die Ministerin: „Wir beobachten das sehr genau – gerade jetzt in diesen Zeiten.“ Mit Blick auf die Lage im Nahen Osten seien alle Sicherheitsbehörden alarmiert.



Der in Duisburg festgenommene Mann soll möglicherweise einen Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration geplant haben.



11 Uhr: Hamas soll Anschlag vom 7. Oktober über zwei Jahre lang geplant haben

US-Geheimdienstquellen zufolge habe die Terrorgruppe Hamas das Massaker vom 7. Oktober in Israel über zwei Jahre lang geplant haben. Die Terroristen hätten über eigens angebrachtes Festnetz kommuniziert, das im durch den Gazastreifen verlaufenden unterirdischen Tunnelsystem installiert war.



Das berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf Quellen, die mit dem israelischen Geheimdienst vertraut sind. Auf diese Weise, so ist es im Bericht zu lesen, konnten die Mitglieder der mutmaßlich „sehr kleinen Zelle“ heimlich untereinander kommunizieren, ohne Gefahr zu laufen, abgehört zu werden. Sie hätten es in den zwei Jahren vermieden, mit dem Internet verbundenen Computer oder Mobiltelefone zu benutzen, um nicht entdeckt zu werden, so die Quellen.

Bei den Tunneln handelt es sich um ein Netzwerk, in dem die Hamas Raketen und Munition lagert. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte bezeichnen das in den letzten fünfzehn Jahren gebauten Tunnelsystem umgangssprachlich als „Gaza-Metro“, darin befinden sich mutmaßlich auch wichtige Kommando- und Kontrollzentren der Hamas.

ARCHIV: Ein Mitglied von Saraya al-Quds, dem militärischen Flügel der islamischen Dschihad-Bewegung, posiert vor Fotografen am Eingang eines militärischen Tunnels in Beit Hanoun, Gazastreifen. Dawoud Abo Alkas/imago

10 Uhr: Vierter Konvoi mit Hilfsgütern im Gazastreifen angekommen

In kleinen Schritten kommen weiter Hilfsgüter zur notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen. Güter eines vierten Konvois aus ursprünglich 20 Lastwagen kamen in der Nacht zum Mittwoch von Ägypten aus über die Grenze, wie es aus ägyptischen Sicherheitskreisen hieß. Der Palästinensische Rote Halbmond und das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA hätten die Güter empfangen, sagte Chalid Sajid, Leiter des Ägyptischen Roten Halbmonds, der Deutschen Presse-Agentur. Man habe heute acht Wagen erhalten, die zwölf übrigen Laster werden laut Informationen aus ägyptischen Sicherheitskreisen am weiter südlich gelegenen Grenzübergang Audscha noch kontrolliert. Unter den Hilfsgütern seien Arzneimittel, Säuglingsmilch und Trinkwasser. Insgesamt seien damit seit Beginn des Gaza-Kriegs Güter von 74 Lastwagen in den Gazastreifen gelangt.

Nach dem brutalen Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel am 7. Oktober kamen zunächst zwei Wochen gar keine Hilfsgüter in das dicht besiedelte Küstengebiet. Erst am Samstag begannen erste Lieferungen. Den Vereinten Nationen zufolge wären für eine Versorgung der 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen aber Ladungen von 100 Lastwagen täglich nötig.



Treibstoff, der dringend zum Betrieb von Stromgeneratoren in Krankenhäusern benötigt wird, wurde nach UN-Angaben seit Kriegsbeginn nicht in den Gazastreifen gebracht. Israel hat die Sorge, die islamistische Hamas könnte den Treibstoff für ihre Ziele nutzen.

Ägypten, Rafah: Lastwagen eines Hilfskonvois am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Die Lieferung von Hilfsgütern läuft seit Samstag. Insgesamt seien seit Beginn des Gaza-Kriegs Güter von 74 Lastwagen in den Gazastreifen gelangt, teilte der ägyptische Rote Halbmond mit. Sayed Hassan/dpa

8.30 Uhr: Acht Soldaten nach israelischen Luftangriffen in Syrien getötet

Bei israelischen Luftangriffen in der Nacht zum Mittwoch sind nach syrischen Angaben acht Soldaten getötet worden. Weitere sieben Armeeangehörige seien bei der „israelischen Aggression“ in Grenznähe verwundet worden, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Mittwoch.



Israels Armee hatte nach eigenen Angaben in Reaktion auf Beschuss aus Syrien militärische Stellungen in dem Bürgerkriegsland angegriffen. Demnach flogen Kampfflugzeuge Angriffe gegen militärische Infrastruktur und Mörserstellungen der syrischen Armee.

6.30 Uhr: Bombendrohungen in Deutschland: Hinweise auf Bezug zur Hamas liegen vor

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die bundesweiten Bombendrohungen scharf verurteilt und hält eine Verbindung zur radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas für möglich. „Die bundesweiten Bombendrohungen verurteile ich als einen verabscheuungswürdigen Versuch der Einschüchterung, der sich gegen unsere freiheitliche Gesellschaft richtet“, sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). „Noch prüfen die Ermittler einen Bezug zu der radikalislamistischen Terrorgruppe Hamas“. Hinweise darauf lägen aber vor.

„Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, so zeigt sich damit einmal mehr, dass Antisemitismus unsere Gesellschaft als Ganze angreift und seine zerstörerische Kraft sich zwar zuallererst, aber keineswegs ausschließlich gegen Jüdinnen und Juden richtet“, sagte Klein. „Die deutliche Bedrohung, der sich die jüdische Gemeinschaft seit dem 7. Oktober noch stärker als sonst ausgesetzt sieht, ist keine Einbildung. Spätestens jetzt sollten auch diejenigen umdenken, die die von der Terrorgruppe ausgehende Gefahr bislang nicht ernst genommen haben.“

Es müsse jetzt umso mehr darum gehen, demokratische Grundwerte gegen Feinde von außen und von innen zu verteidigen. „Denn Hass auf Jüdinnen und Juden trifft uns alle. Er erschüttert unsere Grundfeste“, sagte Klein.



Am Montag und Dienstag waren in mehreren Bundesländern per E-Mail Bombendrohungen gegen Schulen eingegangen. Auch die ZDF-Zentrale in Mainz war von einer Bombendrohung betroffen. Es kam zu mehreren Großeinsätzen der Polizei sowie zu Evakuierungen.

6 Uhr: Israel antwortet auf Beschuss aus Syrien

D:ie israelische Armee hat auch im benachbarten Syrien militärische Stellungen getroffen. Wie das israelische Militär am Mittwochmorgen bekanntgab, flogen Kampfflugzeuge Angriffe gegen militärische Infrastruktur und Mörsergeschütze der syrischen Armee, nachdem am Vortag Richtung Israel gefeuert worden sei. Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien.



Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten Syriens. Die Angriffe der israelischen Luftwaffe haben sich seit Beginn des Krieges gegen die vom Iran unterstützte islamistische Hamas ausgeweitet.

5.30 Uhr: Drohneneinsatz in Dschenin bei Zusammenstößen im Westjordanland

Die israelischen Streitkräfte haben während einer Razzia am frühen Mittwoch einen Drohneneinsatz gegen bewaffnete Palästinenser im Flüchtlingslager Dschenin durchgeführt. Einer Erklärung des Militärs zufolge eröffneten Palästinenser das Feuer und warfen Sprengsätze auf israelische Streitkräfte, die in dem Gebiet zwei Terrorverdächtige festgenommen hatten. Nach Angaben des Militärs wurde eine Drohne eingesetzt, um die Bedrohung zu neutralisieren. Die IDF fügte hinzu, dass es keine israelischen Todesopfer gab. Der palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass zwei Palästinenser getötet und weitere verletzt wurden, einige von ihnen schwer. Der Islamische Dschihad erklärte, eines seiner Mitglieder, Mahmoud al-Fayad, 20, sei bei dem Drohnenangriff getötet worden.

4.30 Uhr: Erneut Raketenalarm in Israel in der Nacht

Die israelische Luftwaffe führte in der Nacht zu Mittwoch weitere Gegenschläge im Gazastreifen aus. Seit Kriegsbeginn wurden auch aus dem Gazastreifen wiederholt Raketen abgefeuert. Während es in Tel Aviv seit Tagen ruhig war, meldete das israelische Militär in der Nacht zum Mittwoch im Grenzgebiet erneut Raketenalarm.

4 Uhr: Militär: Hamas-Terroristen wollten wieder nach Israel

Die Hamas habe nach Angaben des israelischen Militärs versucht, vom Gazastreifen aus erneut nach Israel einzudringen. Man habe einen Versuch von Hamas-Terroristen vereitelt, vom Meer aus in den Süden Israels zu gelangen, hieß es in der Nacht zu Mittwoch. Sie seien dabei gewesen, einen Tunnel an der Küste der abgeriegelten Enklave zu verlassen. Israels Luftwaffe bombardierte darauf den Tunnel und ein Waffenlager der Terroristen, teilte das Militär weiter mit.



Vier von den mindestens 222 weiteren Menschen, die die Hamas nach dem Massaker vom 7. Oktober verschleppt hat, kamen inzwischen frei. Die Hamas will weitere Geiseln nach eigener Darstellung erst freilassen, wenn Israel die Lieferung von Treibstoff und Arzneimitteln in den Gazastreifen erlaubt.

3 Uhr: UN: Israels Botschafter fordert Generalsekretär Guterres zum Rücktritt auf

Die Vereinten Nationen beklagen, dass die Lage der eine Million Binnenvertriebenen im Gazastreifen trotz einiger inzwischen in Gaza angekommenen Hilfslieferungen weiter dramatisch sei. Treibstoffmangel gefährde einen humanitären Einsatz über diesen Mittwoch hinaus. Unicef sprach von „unerbittlichen Angriffen“ der Israelis. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte beim Weltsicherheitsrat zwar die Terrorangriffe der Hamas auf Israel erneut auf das Schärfste, kritisierte aber zugleich Israel Angriffe und sprach von „eindeutigen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht“. Israels UN-Botschafter Gilad Erdan forderte daraufhin erbost Guterres zum Rücktritt auf.

„Der Kampf richtet sich gegen die Hamas und nicht gegen Zivilisten. Deshalb ist es für uns von entscheidender Bedeutung, dass dieser Kampf im Einklang mit dem humanitären Recht und mit größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung in Gaza geführt wird“, sagte derweil Baerbock bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Dienstag in New York. Das Leben aller Zivilisten sei in gleichem Maße wichtig.

Am Mittwoch hat Erdan angekündigt, Vertretern der Vereinten Nationen keine Visa mehr zu geben, Nothilfe-Koordinator Martin Griffith habe Israel bereits die Einreise verweigert, so Erdan zum israelischen Armeesender. „Es ist Zeit, dass wir ihnen eine Lektion erteilen.“ Israel hatte allerdings bereits in der Vergangenheit UN-Beobachtern die Einreise verweigert.

2.30 Uhr: Palästinensische Gesundheitsbehörde spricht von 700 Toten an einem Tag

Zuletzt seien im Gazastreifen innerhalb nur eines Tages rund 700 Palästinenser getötet worden, teilte das UN-Nothilfebüro Ocha in der Nacht zum Mittwoch unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mit, die von der Hamas kontrolliert wird. Dies sei die bisher höchste an einem Tag zu beklagende Opferzahl seit Beginn des Kriegs. Insgesamt seien bis zum Dienstag 5791 Palästinenser ums Leben gekommen. 2360 seien Kinder und Jugendliche – dieselbe Zahl, die auch Unicef nannte. Unabhängig lässt sich dies derzeit nicht überprüfen. Angesichts der notleidenden Bevölkerung bekräftigte Baerbock ihren Ruf nach Kampfpausen in Gaza – es brauche „humanitäre Fenster“.

2 Uhr: USA arbeiten an Notfallplan für Landsleute

Die US-Regierung arbeitet unterdessen für den Fall einer Ausweitung des Konflikts an Notfallplänen, um nötigenfalls im großen Stil Amerikaner aus der Region herauszubringen. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte am Dienstag in Washington: „Es wäre unklug und unverantwortlich, wenn wir nicht eine breite Palette von Eventualitäten und Möglichkeiten durchdenken würden – und Evakuierungen gehören sicherlich dazu.“ Auf Details könne er nicht genauer eingehen, sagte Kirby. Er betonte aber, es gehe um eine umsichtige Vorbereitung auf mögliche Entwicklungen.