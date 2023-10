Newsblog: Israel warnt Israelis und Juden weltweit vor „Tag der Wut“ der Hamas am Freitag

DIE LAGE IN ISRAEL AM DONNERSTAG: DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK Israelische Luftangriffe in der Nacht zu Donnerstag auf Gaza.

in der Nacht zu Donnerstag auf Gaza. Israel warnt weltweit vor „Tag der Wut“ der Hamas am Freitag, 13. Oktober.

warnt weltweit vor „Tag der Wut“ der Hamas am Freitag, 13. Oktober. US-Außenminister Antony Blinken zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen.

zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Joe Biden fordert Israel auf, sich an „Spielregeln des Krieges“ zu halten.

fordert Israel auf, sich an „Spielregeln des Krieges“ zu halten. Ägypten sichert Öffnung seiner Grenze nach Gaza zu.

sichert Öffnung seiner Grenze nach Gaza zu. Lufthansa-Sonderflüge bringen Deutsche aus Israel zurück – Rückholaktion läuft.

Donnerstag, 12. Oktober

Präsidentinnen von EU-Kommission und -Parlament von der Leyen und Metsola reisen nach Israel

Auch die Präsidentinnen der EU-Kommission und des EU-Parlaments, Ursula von der Leyen und Roberta Metsola, reisen nach dem Groß-Angriff der Hamas am Freitag nach Israel. Die beiden Politikerinnen würden „ihre Solidarität mit den Opfern der Hamas-Terroranschläge zum Ausdruck bringen und mit der israelischen Führung zusammenkommen“, teilten EU-Kommission und -Parlament am Donnerstagabend mit. Am Freitag werden auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Israel erwartet.

Hamas ruft „Tag der Wut“ aus: Warnung an alle Israelis außerhalb Israels

Das israelische Außenministerium und der Nationale Sicherheitsrat Israels haben alle Israelis und Juden außerhalb das Landes dazu aufgerufen, am morgigen Freitag, 13. Oktober, besonders vorsichtig zu sein. Der Grund: Die Hamas habe ihre Unterstützer weltweit dazu aufgerufen, an einem „Tag der Wut“ teilzunehmen. Das berichten mehrere israelische Medien übereinstimmend. Die Ministerien erwarten demnach Angriffe auf Israelis und Juden.

In der Warnung heißt es laut Times of Israel: „Seien Sie wachsam, halten Sie sich von Protesten und Demonstrationen fern und lassen Sie sich nach Möglichkeit von den örtlichen Sicherheitskräften über mögliche Proteste und Unruhen in ihrer Umgebung informieren.“ Den Berichten zufolge erhöhen israelische Botschaften weltweit ihre Sicherheitsvorkehrungen. In Berlin kündigen israelische Geschäfte und Restaurants an, aus Angst vor Attacken morgen nicht öffnen zu wollen.

Bericht: Lufthansa-Maschinen verlassen Israel nicht komplett voll

Nach einem Bericht des Business Insider sind mehrere Deutsche, die einen Platz in den Lufthansa-Flugzeugen von Israel nach Deutschland bezahlt und gebucht hatten, nicht erschienen. In der Folge seien die Maschinen mit freien Plätzen nach Deutschland geflogen. „Heute mehrere no shows“, soll ein Topdiplomat zu Business Insider gesagt haben.

Für die Flüge am Freitag sucht die Bundesregierung dem Bericht zufolge nun kurzfristig Passagiere für offene Restplätze. Das Auswärtige Amt informierte in Israel festsitzende Deutsche offenbar per Mail über die freien Plätze. In die Krisenliste des Auswärtigen Amtes in Israel hatten sich rund 5000 Personen eingetragen.

27 tote US-Amerikaner, 13 tote Franzosen

Die Zahl der in Israel getöteten US-Amerikaner ist laut Weißem Haus aus 27 gestiegen. Weitere 14 US-Bürger werden den Angaben nach vermisst. Der französische Präsident Emmanuel Macron meldete derweil in einer Fernsehansprache 13 französische Todesopfer.

Bericht: USA und Katar frieren Fonds mit iranischen Milliarden ein

Nach dem Hamas-Großangriff auf Israel frieren die USA und Katar einem Medienbericht zufolge einen milliardenschweren Fonds mit iranischen Vermögenswerten ein. Vertreter beider Länder hätten sich darauf verständigt, dem Iran einen Zugriff auf die für humanitäre Hilfe gedachten sechs Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) zu verweigern, berichtete die Washington Post am Donnerstag.

US-Außenminister Antony Blinken sagte bei einem Besuch in Israel auf den Bericht angesprochen, die USA hätten eine „strikte Aufsicht“ über die Gelder. „Und wir behalten uns das Recht vor, sie einzufrieren“. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte derweil im Weißen Haus, von dem Geld sei noch „kein einziger Cent ausgegeben worden“. Das gesamte Geld befinde sich noch in einer katarischen Bank.

Bei den sechs Milliarden Dollar handelt es sich um Einnahmen des Iran aus Erdölverkäufen, die auf Grundlage von US-Sanktionen auf südkoreanischen Konten eingefroren worden waren. Im Zuge eines Gefangenenaustausches zwischen den USA und dem Iran im September wurde das Geld nach Katar überwiesen, damit es im Iran für humanitäre Hilfen genutzt werden kann.

Nach dem Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel wuchs aber der Druck auf die US-Regierung, Teheran einen Zugriff auf die Milliarden zu verweigern. Hintergrund ist die Frage, ob der Iran die Hamas bei dem Großangriff unterstützte.

Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo sagte Abgeordneten der Demokratischen Partei laut Washington Post, das Geld werde „in nächster Zukunft nirgendwohin gehen“. Das Finanzministerium wollte den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht kommentieren.

EU-Kommission leitet Verfahren gegen Musks X ein

Wegen der massenhaften Verbreitung von Falschinformationen nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat die EU ihr Vorgehen gegen den früher als Twitter bekannten Onlinedienst X verschärft. Die EU-Kommission übermittelte dem Unternehmen am Donnerstag eine sogenannte Informationsanfrage auf der Grundlage des Gesetzes für digitale Dienste (Digital Services Act - DSA). Damit wird – anders als bei bisherigen Verwarnungen – ein formelles Verfahren gegen X eingeleitet.

EU-Digitalkommissar Thierry Breton hatte den US-Milliardär und X-Eigner Elon Musk wegen der „Verbreitung von illegalen Inhalten“ und „Falschinformationen“ auf X bereits am Dienstag verwarnt. Am Mittwoch und Donnerstag folgten ähnliche Verwarnungen an den Facebook-Mutterkonzern Meta und den Onlinedienst Tiktok. Die verwarnten Anbieter müssen innerhalb von 24 Stunden darlegen, wie sie gegen Falschinformationen vorgehen wollen. Bei dem DSA-Verfahren hat X zwar deutlich mehr Zeit als 24 Stunden, muss aber auch deutlich mehr liefern.

Das Ende August in Kraft getretene DSA verpflichtet große Internetkonzerne unter anderem, gegen die massenhafte Verbreitung von Desinformation vorzugehen. Nach Ansicht von Forschern werden Online-Netzwerke seit dem Großangriff der Hamas auf Israel und den Vergeltungsangriffen Israels auf den Gazastreifen mit Fehlinformationen geflutet. Ausmaß und Geschwindigkeit der Verbreitung der sogenannten Fake News sind demnach beispiellos.

Lufthansa sagt Linienflüge nach Tel Aviv ab

Der Lufthansa-Konzern hat weitere Linienflüge nach Israel abgesagt. Bis einschließlich Sonntag, den 22. Oktober, blieben die regulären Flüge der Fluggesellschaften ausgesetzt, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Das trifft neben der Kerngesellschaft Lufthansa auch Verbindungen der Töchter Swiss, Austrian und Brussels Airlines.

Zu möglichen weiteren Sonderflügen im Auftrag der Regierung über diesen Freitag hinaus stehe man im Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Lufthansa begründete den Schritt mit der weiterhin unklaren Sicherheitslage in dem von der Terrorgruppe Hamas angegriffenen Land. Man bedauere, diese Entscheidung so treffen zu müssen. Sicherheit habe oberste Priorität. Bislang hatte der Konzern seine eigenen Flüge bis einschließlich Samstag eingestellt. Die ersten Sonderflüge gab es am Donnerstag von Tel Aviv nach Frankfurt und München.

Blinken: Angriffe der Hamas für Israel zehnmal so schlimm wie 9/11

US-Außenminister Antony Blinken hat die Angriffe der Hamas in Israel auf Nachfrage mit den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 verglichen. „Wenn Sie dies im Verhältnis zur Größe der israelischen Bevölkerung betrachten, entspricht das zehn Anschlägen des 11. Septembers“, sagte Blinken in Tel Aviv auf die Frage eines Reporters nach einem solchen Vergleich und den Folgen der Terroranschläge von damals. „Natürlich ist jede dieser Situationen sehr unterschiedlich. Und es ist wichtig, das nicht zu vergessen“, sagte Blinken. Bei den Anschlägen vom 11. September 2001 (auch als 9/11 bekannt) kamen in New York, am Pentagon in Washington und in Pennsylvania fast 3000 Menschen ums Leben.

Bericht: Großbritannien verlegt Schiffe in östliches Mittelmeer

Großbritannien will einem Bericht zufolge zwei Schiffe der Royal Navy ins östliche Mittelmeer entsenden und Israel mit Aufklärungsflügen unterstützen. Das berichtete die Londoner Times am Donnerstagabend unter Berufung auf ungenannte Quellen. Demnach soll es sich um die beiden Unterstützungsschiffe „RFA Argus“ and „RFA Lyme Bay“ handeln. Die Maßnahme solle Israel versichern, dass es sich auf die Unterstützung Großbritanniens verlassen könne, so der Bericht.

Die konservative britische Regierung von Premierminister Rishi Sunak hatte bereits in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass London fest an der Seite Israels steht bei seiner Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas. Außenminister James Cleverly war bereits am Mittwoch zu Gesprächen mit der israelischen Regierung in das Land gereist.

Blinken in Israel: Humanitäre Lage in Gaza wurde besprochen

US-Außenminister Antony Blinken hat nach eigenen Angaben bei seinem Besuch in Israel auch die humanitäre Lage in Gaza angesprochen. Man habe sich darüber unterhalten, wie die „humanitären Bedürfnisse der in Gaza lebenden Menschen“ geschützt werden könnten, „während Israel seine legitimen Sicherheitsoperationen durchführt“, sagte Blinken am Donnerstag nach Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Israels Präsident Izchak Herzog.

Blinken betonte, dass die islamistische Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutze. „Das ist nichts Neues, sondern etwas, das sie schon immer getan hat, nämlich Zivilisten absichtlich in Gefahr zu bringen.“ Der US-Außenminister sagte außerdem, dass er bei seinem Besuch auch über Möglichkeiten gesprochen habe, wie Zivilisten Gaza sicher verlassen könnten. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach die US-Regierung mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen führe. Rafah ist der einzige Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten. Alle anderen Grenzübergänge gehen nach Israel.

Israel: Oppositionsführer will nicht in Notstandsregierung eintreten

Israels Oppositionsführer Jair Lapid will der Notstandsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz nicht beitreten. Er glaube nicht, dass die Regierung funktionieren werde, sagte Lapid in einer Ansprache am Donnerstag. Grund sei unter anderem, dass Extremisten Teil der Notstandsregierung seien. Auch sind Lapid zufolge Kräfte dabei, die für die Versäumnisse verantwortlich seien, die den Terroranschlag der Hamas erst möglich gemacht hätten. Seine Partei unterstütze dennoch den Krieg gegen die Hamas als solchen.

Die Einigung zur Notstandsregierung sieht vor, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant sowie der ehemalige Verteidigungsminister Gantz von der Partei Nationale Union ein Kriegskabinett bilden. Als Beisitzer ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und Likud-Minister Ron Dermer dienen. Netanjahu hatte am Samstag auch Lapid den Eintritt in eine Notstandsregierung angeboten.

Experten gehen davon aus, dass eine breite Koalition notwendig ist, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen in den nächsten Tagen durchsetzen zu können.

Kanzler Scholz fordert in Katar Freilassung der Geiseln der Hamas

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Gespräch mit dem Emir von Katar eine schnellstmögliche Freilassung der Geiseln der islamistischen Hamas gefordert. Der Kanzler habe bei dem Treffen mit Tamim bin Hamad Al Thani unterstrichen, „dass die Hamas die volle Verantwortung für das Wohlergehen der Geiseln habe“, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Donnerstag nach dem einem gemeinsamen Mittagessen der beiden mit.

Hebestreit zufolge bekräftigte Scholz bei dem Mittagessen, dass Deutschland unverrückbar an der Seite Israels steht und den terroristischen Angriff auf das Schärfste verurteilt. „Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen.“ Eine gemeinsame Pressekonferenz gab es nicht.

Nach Angaben der Hamas versucht Katar zu vermitteln, um einen Austausch israelischer Geiseln und palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen zu erreichen.

Erste deutsche Evakuierungsflüge in Frankfurt und München gelandet

Die ersten beiden Evakuierungsflüge der Lufthansa sind in Frankfurt und München gelandet. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf Informationen des Auswärtigen Amts. Demnach landete das Flugzeug mit 372 Deutschen an Bord mit einer Stunde Verspätung in Frankfurt. Der zweite Flug aus Israel soll nur wenige Minuten später in München gelandet sein. Laut einem Sprecher des Außenministeriums haben sich rund 5000 Menschen in eine Krisenliste der deutschen Botschaft eingetragen. Ob sie auch alle ausreisen wollen, sei unklar. Laut Auswärtigem Amt sind außerdem rund 950 Deutsche mit einem Schiff Richtung Zypern ausgereist.

Der außenpolitische Sprecher der CDU, Jürgen Hardt, warf Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) derweil vor, das Problem an die Lufthansa auszulagern. Sie müsse das Problem „zur Chefsache“ machen, sagte Hardt am Donnerstag der Deutschen Presseagentur in Berlin. „Gegebenenfalls müssen nun doch militärische Kapazitäten genutzt werden, um die Deutschen nach Hause zu bringen“, sagte Hardt weiter. Die entsprechende Hotline der Lufthansa für die wenigen Ausreiseflüge sei ständig belegt, Menschen hätten wegen stundenlanger Handytelefonate aus Israel teils Telefonrechnungen in deutlich vierstelliger Höhe.

Bericht: Hamas benutzten angeblich russische Waffen in Kibbutz Kissufim

Nach einem unbestätigten Bericht des israelischen Journalisten Nadav Eyal hat die Hamas bei einem Gefecht mit der israelischen Armee um den Kibbutz Kissufim russische Waffen benutzt. Zum Beleg postete Eyal Bilder von Waffen mit russischem Schriftzug und Munition auf X, vormals Twitter. Den Angaben zufolge dauerte das Gefecht etwa zwölf Stunden. Über die Kämpfe soll ein israelischer Truppenkommandant dem Journalisten gesagt haben: „Das erste, was sie [die Hamas] taten, war zu rennen und die Baracken der Frauen einzunehmen. Sie töteten alle, die sie töten konnten. “

Israel bestätigt Angriff auf Flughäfen von Damaskus und Aleppo

Ron Prosor, israelischer Botschafter in Berlin, hat bestätigt, dass Israel die Flughäfen von Damaskus und Aleppo beschossen hat. Das sagte er in einem Gespräch mit dem Fernsehsender der Welt. Laut Prosor fliegt Israel diese Attacken aber nicht erst seit dem Großangriff der Hamas. „Wir haben das auch in der Vergangenheit gemacht, ein paar Mal in der Woche.“ Ziel des Angriffs seien „Waffenlieferungen aus Iran mit Raketen und Drohnen.“

Die intensiven Waffenlieferungen seien der Grund, warum es so viele Waffen und Raketen in der der Gegend gebe. Auf die Frage hin, ob Israel auch andere Ziele in Syrien beschieße, antwortete Prosor: „Wir beschränken uns nur auf Dinge, die einen direkten Draht zu Israel haben. Diese Raketen, diese Drohnen werden gegen Israel benutzt. Und wir gehen direkt auf diese Waffenlieferungen. Aber das machen wir schon seit Langem.“

Syrische Staatsmedien: Israel soll Flughäfen von Damaskus und Aleppo angegriffen haben

Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind nach Angaben syrischer Staatsmedien die Flughäfen in Aleppo und Damaskus getroffen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, sollen bei den Angriffen vom Donnerstag Landebahnen der beiden Flughäfen beschädigt worden sein. Der Betrieb sei eingestellt worden. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu den Berichten. Einem Bericht der Jerusalem Post zufolge kehrte eine Maschine der iranischen Fluglinie Mahan Air infolge der Bombardierung nach Teheran zurück.

Um zu verhindern, dass Israels Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten, bombardiert Israels Luftwaffe häufiger Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Der Iran ist im Bürgerkrieg einer der wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung. Auch aus Syrien fliegen immer mal wieder Raketen Richtung Israel.

Auch nach dem Terrorangriff militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel sind aus Syrien Raketen auf israelische Stellungen abgefeuert worden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London gingen die Angriffe von palästinensischen Gruppen in Syrien aus.

Erster Lufthansa-Sonderflug für Deutsche in Israel gestartet

Die Lufthansa hat damit begonnen, Deutsche aus Israel zurück ins Land zu holen. Ein erster Sonderflug startete am Donnerstagnachmittag in Tel Aviv mit Ziel Frankfurt, wie es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß. An Bord seien 372 deutsche Staatsangehörige. Weitere Flüge im Auftrag des deutschen Außenministeriums sollten im Laufe des Nachmittags und am Freitag folgen. Für die Flüge hatten sich Deutsche anmelden können, die sich auf der Vorsorgeliste für Kriseninformationen des Auswärtigen Amts eingetragen haben. Die Lufthansa hatte zugesagt, am Donnerstag und Freitag jeweils bis zu vier Flüge aus Tel Aviv anzubieten. Jeweils zwei sollten nach Frankfurt und nach München gehen. Es wurde damit gerechnet, dass die Flüge eine Kapazität von insgesamt etwa 1000 Menschen pro Tag haben.

Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird nach einem sogenannten Landsleutebrief der deutschen Botschaft in Israel eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig. Das Geld soll bei der Buchung über eine Hotline der Lufthansa im Auftrag des deutschen Außenministeriums eingezogen werden. Nach dpa-Informationen stellt die Lufthansa pro Person 550 Euro in Rechnung, 250 Euro übernimmt der Staat.

Ägypten will Grenze öffnen – Türkei verhandelt über Geiseln

Ägypten sicherte den Vereinten Nationen zu, seine Grenze nach Gaza für humanitäre Hilfslieferungen zu öffnen. Die Türkei verhandelt nach eigenen Angaben über die Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen entführten rund 150 israelischen Geiseln. Israel beklagt, dass noch nie seit dem Holocaust so viele Juden an einem Tag getötet wurden, wie bei den seit Samstag von der Hamas angerichteten Massakern. Dabei brachten Terroristen in Israel mindestens 1200 überwiegend Zivilisten um. Etwa 3000 Menschen wurden verletzt. Die EU, den USA und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

Bericht: Lufthansa-Hotline für Sonderflüge für Deutsche in Israel überlastet

Bei der Buchung der geplanten Sonderflüge für die in Israel gestrandeten Deutschen hat es einem Medienbericht zufolge Probleme gegeben. Mehrere deutsche Staatsangehörige hätten am Mittwoch berichtet, dass die von der Lufthansa eingerichtete Hotline trotz mehr als hundert Anrufen nicht zu erreichen sei, meldete die „Süddeutsche Zeitung“. Auch gebe es keine Warteschleife, sondern nur ein Besetztzeichen. Auch in Onlinenetzwerken gab es entsprechende Beschwerden. Die Fluggesellschaft arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, hieß es in dem SZ-Bericht unter Berufung auf das Auswärtige Amt.

Nato ruft Israel zu Wahrung von „Verhältnismäßigkeit“ in Gaza auf

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas haben die Nato-Staaten Israel ihrer Solidarität versichert, die israelische Armee aber zugleich zur Wahrung der „Verhältnismäßigkeit“ aufgefordert. „Israel steht nicht alleine da“, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag beim Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel. Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant war per Video zugeschaltet.

Israel habe „das Recht, sich selbst unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit gegen diese ungerechtfertigten Terrorakte zu verteidigen“, teilten die Nato-Staaten mit. Sie riefen die Hamas dazu auf, „alle Geiseln unverzüglich freizulassen“ und forderten „den größtmöglichen Schutz für Zivilisten“. US-Präsident Joe Biden hatte gewarnt, Israel müsse sich „trotz aller Wut und allem Frust“ an internationales Recht halten.

Erster Lufthansa-Sonderflug für Deutsche unterwegs nach Israel

Ein Sonderflug der Lufthansa ist auf dem Weg nach Israel, um deutsche Staatsbürger im Rahmen einer vom Auswärtigen Amt organisierten Aktion nach Deutschland zu bringen. Der Flug aus Frankfurt sei in der Luft, er solle gegen 11.15 Uhr deutscher Zeit in Tel Aviv landen, hieß es am Donnerstag aus dem deutschen Außenministerium. Nachdem einige Fluggesellschaften die Flüge eingestellt hätten, habe das Auswärtige Amt dafür gesorgt, dass nun doch wieder Sonderflüge der Lufthansa nach Israel flögen, hieß es weiter. Das Auswärtige Amt trage knapp die Hälfte der Kosten.

Israel: Weder Wasser noch Strom für Gaza ohne Freilassung der Geiseln

Israels Energieminister Israel Katz hat für eine Versorgung des von der Hamas kontrollierten Gazastreifens mit Wasser, Strom und humanitärer Hilfe die Freilassung der Geiseln zur Bedingung gemacht. „Humanitäre Hilfe für Gaza? Kein elektrischer Schalter wird angeschaltet, kein Wasserhahn aufgedreht, kein Tanklastwagen wird hineinfahren, bis die entführten Israelis wieder zu Hause sind“, erklärte Katz am Donnerstag.

US-Außenminister Blinken zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist angesichts des Großangriffs der Hamas zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Blinken landete am Donnerstagmorgen auf dem Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort wurde er vom israelischen Außenminister Eli Cohen empfangen. Auch ein Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu war geplant. Blinken will bei seinem Besuch über weitere US-Militärhilfen sprechen.

Der US-Außenminister wird bei seiner Nahost-Reise auch Israels Nachbarn Jordanien besuchen. Für Freitag ist in der jordanischen Hauptstadt Amman ein Treffen Blinkens mit König Abdullah II. und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas geplant, wie ein US-Regierungsvertreter ankündigte.

US-Außenminister Antony Blinken landete am Donnerstagmorgen auf dem Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv. Jacquelyn Martin/AP Pool

Israels Armee: Kein Flächenbombardement im Gazastreifen

Angesichts von Bildern weitreichender Zerstörungen im Gazastreifen hat ein israelischer Militärsprecher am Donnerstag betont, es gebe „kein Flächenbombardement“ in dem Palästinensergebiet. „Wir greifen kein Ziel an, das nicht auf Geheimdienstinformationen basiert“, sagte Sprecher Richard Hecht am Donnerstag.

Die Angriffe seien zwar „größer als alles, was wir bisher gesehen haben“, sagte er. Die Armee bekomme aber jeweils konkrete Informationen darüber, wo militante Palästinenser sich versteckten. „Wenn eine beteiligte Person sich versteckt, werden wir (die Zivilbevölkerung) vor dem Angriff warnen“, sagte er. „Menschen, die gehen wollen, gehen dann.“ Die Angriffe konzentrierten sich darauf, die Infrastruktur der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas zu zerstören.

Laut UN-Angaben sind rund 339 000 Menschen innerhalb des Gazastreifens aus ihren Wohngebieten geflohen.

Israel reagiert seit den Massakern der Hamas am Samstag mit schweren Luftangriffen auf den Gazastreifen. Dabei wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 1200 Menschen getötet und rund 5800 weitere verletzt.

Jugendgruppe aus Pankow nach Israel-Reise wieder in Berlin

Eine Jugendgruppe aus Berlin-Pankow ist nach einer Israel-Reise sicher nach Deutschland zurückgekehrt. Am späten Mittwochabend seien die zwölf Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren und ihre Betreuer in Berlin am Flughafen BER eingetroffen, teilte Frank Kiepert, Geschäftsführer der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit, in der Nacht zum Donnerstag mit. Die Gesellschaft ist Trägerin des Projekts Sportjugendclub Prenzlauer Berg, der Veranstalter der Reise in die israelische Stadt Ashkelon ist.

Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas in Israel wartete die Gruppe mehrere Tage nahe Tel Aviv auf den Rückflug nach Deutschland. Am Dienstag waren die Jugendlichen zunächst nach Athen geflogen. Die Weiterreise erfolgte am Mittwoch über Zürich nach Berlin. Die Teenager hatten die ersten Stunden nach Beginn des Angriffs im Bunker ausgeharrt. Sie hätten keine verstörenden Szenen gesehen, aber Detonationen gehört, hieß es. Den Jugendlichen, Eltern und pädagogischen Begleitern werde im Nachgang psychologische Betreuung angeboten.

Israel setzt Bombardement des Gazastreifens fort

Israel reagiert seit den Massakern mit schweren Luftangriffen auf den Gazastreifen. Dabei wurden dort mindestens 1100 Menschen getötet und mehr als 5300 weitere verletzt.

Auch in der Nacht zum Donnerstag setzte Israels Armee den Beschuss fort. Es laufe ein großangelegter Angriff gegen zur Hamas gehörende Ziele im Gazastreifen, teilte das Militär am frühen Morgen auf Telegram mit. Die Hamas habe unter dem abgeriegelten Küstengebiet ein Netzwerk von Tunneln angelegt, erklärte Armeesprecher Jonathan Conricus. Das seien keine Bunker für die Zivilbevölkerung, die Tunnel dienten ausschließlich der Hamas und ihren terroristischen Zielen. „Das ist das, was wir angreifen“, sagte der Armeesprecher.

Es gibt Anzeichen dafür, dass Israels Armee eine Bodenoffensive im dicht besiedelten Gazastreifen vorbereitet. Dazu wurden bereits 300.000 Soldaten mobilisiert.

US-Regierung in Gesprächen über Ausreise von Zivilisten aus Gaza

Die US-Regierung führt mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen. „Wir wollen nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen – und ich weiß, dass Israel nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen will –, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken vor seiner Abreise nach Israel, wo er am Donnerstag Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog treffen will.

Vereinte Nationen fordern Zugang für humanitäre Hilfe

Angesichts des Leidens der Zivilbevölkerung und der massiven Zerstörungen durch die andauernden israelischen Luftangriffe forderte UN-Generalsekretär António Guterres schnelle Hilfe für die Menschen in dem nur 40 Kilometer langen und zwischen sechs und zwölf Kilometer breiten Küstenstreifen. Lebenswichtige Hilfsgüter – darunter Treibstoff, Lebensmittel und Wasser – müssten in den Gazastreifen gelangen können. „Wir brauchen jetzt schnellen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe“, sagte Guterres am Mittwoch in New York. Die Hamas forderte er zur Freilassung aller Geiseln auf.

Ägypten sichert Öffnung seiner Grenze nach Gaza zu

Ägypten sicherte den Vereinten Nationen die Öffnung seiner Grenze nach Gaza für humanitäre Hilfslieferungen zu. Auch der nahe dem Übergang Rafah gelegene Flughafen in Al-Arisch auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel könnte genutzt werden, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric. Rafah ist der einzige Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten. Alle anderen Passierstellen gehen nach Israel. Zuletzt waren sämtliche Übergänge geschlossen. Israel verhängte eine komplette Blockade über das Gebiet, in dem rund 2,3 Millionen Palästinenser leben.

EU-Außenbeauftragter Borrell kritisiert Blockade des Gazastreifens

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warf der Regierung in Jerusalem vor, mit Maßnahmen wie der Unterbrechung der Versorgung mit Wasser, Strom und Nahrungsmitteln für den Gazastreifen gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA flohen bisher etwa 264.000 Menschen innerhalb des abgeriegelten Gebietes. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die unablässigen Luftangriffe Israels als „Massaker“. Zugleich verurteilte er das Töten von israelischen Zivilisten durch die Hamas.

Sonderflüge für Deutsche aus Israel starten

Die Lufthansa soll am Donnerstag Sonderflüge für Deutsche aus Israel im Auftrag des Auswärtigen Amts aufnehmen. Das geht aus einer Mitteilung des Ministeriums an Deutsche hervor, die sich auf der Vorsorgeliste für Kriseninformationen eingetragen haben. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor einer Eskalation des Konflikts. „Es besteht die Gefahr, dass das ein Flächenbrand werden kann“, sagte Scholz am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“. Nun müsse man zusammen mit Verbündeten dafür sorgen, dass dieser Fall nicht eintrete.

USA: Israel soll sich an „Spielregeln des Krieges“ halten

US-Präsident Biden nannte den Hamas-Angriff „den tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust“. Gleichwohl appelliere er an Netanjahus Regierung, bei der Gegenreaktion Augenmaß zu bewahren, wie er bei einem Treffen mit führenden Vertreterinnen und Vertretern jüdischer Gemeinden in Washington betonte.

Israel müsse Maßnahmen ergreifen, um sich zu verteidigen, und sicherstellen, dass sich das Geschehene nicht wiederhole, so US-Außenminister Blinken vor dem Abflug nach Israel. „Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass Israel alles bekommt, was es braucht, um sich zu verteidigen und für die Sicherheit seines Volkes zu sorgen.“

Israels Ministerpräsident Netanjahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz verabredeten unterdessen eine Notstandsregierung. Die gemeinsame Führung sei nötig, um einen „Feind schlimmer als den IS“ zu bekämpfen, sagte Netanjahu am Mittwochabend unter Verweis auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Eine Notstandsregierung gilt als politische Voraussetzung, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen – wie eine militärisch riskante Bodenoffensive – zu treffen.