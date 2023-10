Führender UN-Diplomat: Israel verstößt gegen die Regeln des Krieges

Der Befehl des israelischen Militärs an rund 1,1 Millionen Menschen, den nördlichen Gazastreifen innerhalb kürzester Zeit zu verlassen, widerspreche „den Regeln des Krieges und der grundsätzlichen Menschlichkeit“, urteilte Martin Griffiths, der Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen und Leiter des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), in seinem jüngsten Statement.

„Gaza steht unter heftiger Bombardierung. Häuser und Straßen wurden in Schutt und Asche gelegt. Es gibt keinen sicheren Ort, an den man gehen kann“, schrieb Griffiths dazu auf X (früher Twitter). Es sei gefährlich und empörend, verängstigte Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, ohne eine Unterbrechung der Kämpfe und ohne humanitäre Unterstützung zum Abzug aus einst dicht besiedelten Gebieten zu zwingen. Ohne sicheren Durchgang und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen werde eine solche Massenvertreibung von Zivilisten katastrophale humanitäre Folgen und langfristige Auswirkungen haben.

Israel startet erste Bodeneinsätze im Gazastreifen: Evakuierungszeitraum ist abgelaufen

Zehntausende Menschen haben am Freitag ihre Häuser im Gazastreifen verlassen, nachdem das israelische Militär mehr als eine Million Menschen nördlich des Wadi Gaza aufgefordert hatte, nach Süden zu ziehen, teilte das OCHA am Samstag mit.



Die im Gazastreifen herrschende Hamas versuchte gleichzeitig, fliehende Zivilisten davon abzuhalten, dem israelischen Aufruf zur Räumung des Nordens zu folgen. Sie sollten nicht auf die „Propagandanachrichten“ hereinfallen, hieß es.

Mittlerweile startet Israel erste Bodeneinsätze im Gazastreifen, nachdem eine Bodenoffensive am Freitag angekündigt wurde. Das israelische Militär sicherte am Samstag den Einwohnern einen weiteren Zeitraum ohne Angriffe zu, um sich in den Süden der Küstenenklave zu begeben. Zwischen 10 und 16 Uhr Ortszeit (9 bis 15 Uhr MESZ) mussten die Bewohner von Beit Hanun auf einer eingezeichneten Fluchtroute nach Chan Junis gehen, wie ein Sprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X mitteilte.

Die Vereinten Nationen erwarten eine „katastrophale Situation“, wenn die zur Evakuierung gesetzte Frist abläuft. Die UN forderten Israel bereits am Freitag auf, die Anweisung zur Evakuierung der etwa 1,1 Millionen Menschen zu widerrufen. UN-Generalsekretär António Guterres forderte sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. „Auch Kriege haben Regeln“, betonte er am Freitag in New York. Es bleibt jedoch unklar, wann und ob dieser Zugang gewährt wird. „Was machen Sie, um das zu stoppen? Einfache Statements sind nicht genug“, schreiben X-Nutzer an Martin Griffiths.

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken sagte zuvor am Freitag in Doha, er sei „aktiv daran beteiligt“, Hilfe für Gaza zu beschaffen. In Israel wird nicht ausgeschlossen, dass die Evakuierung von Zivilisten länger als 24 Stunden dauern könnte (die ursprünglich angekündigte Frist). Es gab jedoch noch keine offiziellen Statements dazu.



