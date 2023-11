Eine Mischung aus Lob für die Aktionen der Hamas, Verurteilung Israels und seiner Verbündeten, Drohungen, aber auch Distanzierung der Hisbollah und ihres Hauptsponsors Iran: So könnte man die lang erwartete Rede von Hassan Nasrallah am Freitag zusammenfassen, die erste seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober.



„Worte und Erklärungen reichen nicht aus, um die tiefe Größe, die Widerstandsfähigkeit und den unerschütterlichen Geist der Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland zu erfassen“, so Nasrallah nach Angaben des Hisbollah-Senders al-Manar. „Die Politik der extremistischen israelischen Regierung hat das Leiden, insbesondere der Gefangenen, nur noch verschlimmert und zu einer schweren humanitären Krise geführt.“

Nasrallah lobte die Hamas für das von ihr durchgeführte Massaker im Süden Israels, bezeichnete es jedoch als „ausschließlich ein Produkt palästinensischer Entschlossenheit und Ausführung, das von seinen Organisatoren sorgfältig vor allen, einschließlich der im Gazastreifen ansässigen Widerstandsgruppen, verborgen wurde“ – eine Wortwahl, die den Eindruck verstärken soll, dass die Hisbollah mit dem Großangriff nichts zu tun hatte. Darüber hinaus erklärte der Hisbollah-Chef, dass die Ereignisse vom 7. Oktober „eindeutig zeigen, dass der Iran keine Kontrolle über die Widerstandsgruppen ausübt und dass die wahren Entscheidungsträger die Führer des Widerstands und ihre engagierten Kämpfer sind“.

„... wie die Ereignisse im Libanon 2006“

Außerdem machte Nasrallah die Vereinigten Staaten für die israelische Militäroperation im Gazastreifen verantwortlich („Die Amerikaner werden als Drahtzieher des Konflikts im Gazastreifen wahrgenommen“) und bezeichnete die jüngsten Angriffe auf US-Stützpunkte im Irak und in Syrien als „klug und mutig“.

Nicht unerwartet richtete Nasrallah eine kaum verhüllte Drohung in Richtung Israel und ließ die Möglichkeit offen, dass die schiitische Organisation erneut, wie vor zwei Jahrzehnten, die Front gegen Israel im Norden erweitern könnte, während sich die israelische Armee auf den Gazastreifen konzentriert: „Was sich heute abspielt, ähnelt früheren Ereignissen, wie den Ereignissen im Libanon 2006 und den wiederkehrenden Konflikten im Gazastreifen, mit Unterschieden in Bezug auf Ausmaß und Auswirkungen, aber die grundlegende Natur dieser Ereignisse bleibt gleich“, sagte er. „Die derzeitige Situation in Gaza spiegelt dieses Szenario wider, wenn auch mit einer Eskalation der Verbrechen und Massaker.“

Nasrallah: „Wir haben diesen Kampf bereits am 8. Oktober begonnen“

In Bezug auf diejenigen, die die Hisbollah auffordern, zur Unterstützung der Hamas in den Krieg gegen Israel einzutreten, sagte Nasrallah: „Wir haben diesen Kampf bereits am 8. Oktober begonnen.“ Abseits des Gazastreifens lieferten sich am Donnerstag die israelische Armee und die libanesische Hisbollah heftige Gefechte. Israel meldete einen „breiten Angriff“ auf Stellungen der Schiitenmiliz im Nachbarland, die Hisbollah attackierte nach eigenen Angaben „zeitgleich 19 israelische Stellungen“. Die Hisbollah gab an, in ihren eigenen Reihen seien vier Menschen getötet worden.

„Die Operationen entlang der Grenze haben bei der israelischen Führung und auch bei den Amerikanern ein Gefühl der Angst, Spannung und Panik ausgelöst“, behauptete Nasrallah in seiner Rede. Im Gegensatz zu 2006 beschränken sich die Zusammenstöße zwischen Israel und der Hisbollah bisher weitgehend auf das Grenzgebiet. Die schiitische Gruppe hat nur einen Bruchteil der Feuerkraft eingesetzt, mit der Nasrallah Israel seit Jahren bedroht. Die derzeitigen Kämpfe auf niedrigem Niveau sind auch für beide Seiten günstiger: Israel hat offen gesagt, dass es kein Interesse an einem neuen Konflikt im Norden hat, während sich der Libanon einen weiteren Krieg mit Israel nicht leisten kann, auch weil das Land noch immer unter dem finanziellen Zusammenbruch vor vier Jahren leidet. (mit AFP)