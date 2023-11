In Israel haben tausende Menschen für eine Freilassung der von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln demonstriert. In Tel Aviv skandierten die Menschen, darunter Verwandte und Freunde der mehr als 240 Geiseln, am Samstagabend vor dem Verteidigungsministerium: „Bringt sie jetzt nach Hause“. Hadas Kalderon sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Ich erwarte und verlange von meiner Regierung, dass sie ihre Vorgehensweise ändert.“

In Jerusalem versammelten sich vor dem Wohnsitz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hunderte Menschen und forderten seinen Rücktritt. „Wir wollen eine Abstimmung, um Netanjahu loszuwerden. Ich hoffe, dass die Demonstrationen weitergehen und wachsen werden“, sagte die 39-jährige Netta Tzin. „Sie haben uns verraten.“

Netanjahu stand schon vor dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober unter starkem politischen Druck. Seit Januar gingen jede Woche zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform von Netanjahus rechts-religiöser Regierung auf die Straße. Die Justizreform zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken.