DIE LAGE IN ISRAEL AM SONNTAG: DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK Tag 8 nach dem Großangriff der Hamas gegen israelische Zivilisten.

gegen israelische Zivilisten. Bundeswehrmaschinen mit aus ausgeflogenen Deutschen am Sonntagmorgen gelandet.

mit aus ausgeflogenen Deutschen am Sonntagmorgen gelandet. Bodenoffensive der IDF in Gaza könnte sich laut einem Bericht verschieben.

der IDF in Gaza könnte sich laut einem Bericht verschieben. USA schicken zweiten Flugzeugträger ins Mittelmeer zur „Abschreckung vor feindlichen Aktionen gegen Israel“.

zur „Abschreckung vor feindlichen Aktionen gegen Israel“. WHO warnt vor humanitärer Katastrophe in Gaza.

7.39 Uhr: Zweite Bundeswehrmaschine mit Passagieren aus Israel in Deutschland

Der erste Militärtransporter vom Typ A400M erreichte am frühen Sonntagmorgen den Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. An Bord waren nach Bundeswehr-Angaben 51 Passagiere. Eine zweite Transportmaschine landete dort gegen 7.00 Uhr, wie die Bundeswehr auf der Online-Plattform X (früher Twitter) mitteilte. Den Angaben nach waren 29 Passagiere an Bord. Gegen 5.20 Uhr war ein drittes Flugzeug gestartet, um Ausreisewilligen die Rückkehr aus Israel nach Deutschland zu ermöglichen.

Das zweite Transportflugzeug A400M der #BundeswehrimEinsatz ist am 15.10. gegen 07:00 Uhr MESZ aus Israel kommend in Deutschland, Wunstorf gelandet. pic.twitter.com/62ulIBHEgo — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) October 15, 2023

7.30 Uhr: Iran droht Israel mit „weitreichenden Konsequenzen“

Die Jerusalem Post berichtet, dass der Iran über die UNO eine Nachricht an Israel geschickt habe, dass er eingreifen könnte, wenn Israel seine Militärkampagne in Gaza fortsetzt. In der Nachricht, über die zuerst die israelische Nachrichtenseite Walla berichtete, hieß es, Teheran habe vor „weitreichenden Konsequenzen“ gewarnt, falls die Bombardierung des Gazastreifens durch die israelischen Streitkräfte nicht gestoppt werde. Diplomaten arbeiten derzeit daran, eine Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu einem regionalen Konflikt zu verhindern, in den auch der Iran und die libanesische Hisbollah verwickelt werden könnten.

Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian traf am Samstag in Beirut mit dem UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess, Tor Wennesland, zusammen, um die Lage zu erörtern. Amirabdollahian traf später in Doha (Katar) mit dem Hamas-Führer Ismail Haniyeh zusammen, und die beiden vereinbarten eine weitere Zusammenarbeit, um die Ziele der Gruppe zu erreichen, so die Hamas in einer Erklärung.

7.09 Uhr: Israels Armee: Weiterer Drahtzieher des Hamas-Massakers getötet

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen weiteren Drahtzieher der von Hamas-Angreifern unter Israelis verübten Massaker getötet. Billal Al Kedra, Befehlshaber terroristischer Einheiten im südlichen Chan Yunis, sei bei Luftangriffen am Vorabend getötet worden, teilte die Armee am Sonntagmorgen mit. Auch weitere Terroristen der Hamas und der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad seien dabei ums Leben gekommen. Bereits zuvor hatte Israels Militär den Tod zweier mutmaßlicher Hamas-Drahtzieher der Angriffe vom vergangenen Wochenende gemeldet.

Man habe mehr als 100 militärische Ziele der Hamas in Zaytun, Chan Yunis und West-Dschabalia angegriffen, erklärte das israelische Militär am Sonntag. Dazu zählten operative Kommandozentralen, militärische Einrichtungen, Dutzende von Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und Beobachtungsposten. Auch Kommandozentralen des Islamischen Dschihad seien getroffen worden.

6.30 Uhr: Bundeswehrmaschine mit Passagieren aus Israel in Deutschland gelandet

Eine erste Bundeswehrmaschine mit ausgeflogenen Passagieren aus Israel ist in Deutschland gelandet. Der Militärtransporter vom Typ A400M erreichte am frühen Sonntagmorgen den Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. An Bord waren nach Bundeswehr-Angaben 51 Passagiere. Eine zweite Transportmaschine mit 29 Passagieren sollte wenig später landen. „Weitere Flüge sind in Vorbereitung“, hatte die Bundeswehr über die Online-Plattform X mitgeteilt. Gegen 5.20 Uhr startete dann ein Airbus 321, um Ausreisewilligen die Rückkehr aus Israel nach Deutschland zu ermöglichen. Inzwischen ist ein drittes Bundeswehr-Flugzeug unterwegs.

Am 15.10. ist gegen 04:35 Uhr MESZ das erste Transportflugzeug A400M der #BundeswehrImEinsatz mit 51 Passagieren aus Israel kommend in Deutschland, Wunstorf gelandet. pic.twitter.com/XsHUiTi0CA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) October 15, 2023

Eine Woche nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel beteiligt sich die Bundeswehr unmittelbar daran, deutsche Staatsbürger aus Israel herauszuholen – während die dortige Armee einen großangelegten Angriff auf den von den militanten Islamisten kontrollierten Gazastreifen vorbereitet. In den vergangenen Tagen hatte das Auswärtige Amt schon etwa 2800 Bundesbürger und Familienmitglieder bei der Ausreise unterstützt.

06.15: WHO warnt vor „humanitärer Katastrophe“ im Gazastreifen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts des israelischen Evakuierungsaufrufs für Zivilisten in Gaza vor der Verschärfung einer „humanitären Katastrophe“ gewarnt. Eine „erzwungene“ Verlegung von 2000 Patienten und Gesundheitspersonal in den südlichen Gazastreifen könnte zudem „einem Todesurteil gleichkommen“, erklärte die Organisation mit Sitz in Genf am Samstag.

Besonders betroffen sind demnach Schwerkranke, Intensiv- und Dialysepatienten, Neugeborene in Inkubatoren und schwangere Frauen mit Komplikationen. Sie alle riskierten „eine unmittelbare Verschlechterung ihres Zustands oder den Tod“, wenn sie gezwungen würden, sich auf den Weg zu machen und während der Evakuierung zudem „keine lebenswichtige Versorgung“ erhielten.

Die WHO verurteile daher „aufs Schärfste“ die wiederholten israelischen Aufforderungen, 22 Krankenhäuser mit mehr als 2000 Patienten im nördlichen Gazastreifen zu evakuieren. Die Organisation wies zudem darauf hin, dass die Gesundheitseinrichtungen im Süden des Gazastreifens „bereits an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt“ seien. Sie seien nicht in der Lage, „einen erheblichen Anstieg der Patientenzahlen zu bewältigen“.

06.00 Uhr: USA verstärken Präsenz in Nahost

Die USA verstärken nach dem Angriff der Hamas auf Israel ihre Militärpräsenz in der Konfliktregion. Washington entsende einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer, „um von feindlichen Handlungen gegen Israel oder jeglichen Versuchen einer Ausweitung dieses Krieges“ abzuschrecken, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Samstag (Ortszeit). Derweil bekräftigte US-Präsident Joe Biden angesichts einer sich Verschärfung der humanitären Lage im Gazastreifen seine Unterstützung zum Schutz der Zivilbevölkerung.

DEr US-Flugzeugträger „USS Dwight D. Eisenhower“ verlässt die Naval Station Norfolk am 14. Oktober 2023 Anderson W. Branch / US Department of Defense / AFP

Wie das Pentagon am Samstag mitteilte, wird sich die „USS Eisenhower“ dem zuvor in die Region verlegten Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ anschließen. Dieser verstärkte Einsatz nach dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel signalisiere Washingtons „eisernes Engagement für Israels Sicherheit und unsere Entschlossenheit, jeden staatlichen oder nichtstaatlichen Akteur abzuschrecken, der versucht, diesen Krieg zu eskalieren“, erklärte Pentagon-Chef Austin.

05.00 Uhr: Israels Bodenoffensive in Gaza könnte sich verschieben

Israels Militär hat den geplanten Einmarsch in den Gazastreifen einem US-Medienbericht zufolge wegen widriger Wetterbedingungen um einige Tage verschoben. Die Bodenoffensive hätte eigentlich schon dieses Wochenende beginnen sollen, sei aber wegen des bewölkten Himmels und der deswegen erschwerten Sicht für Piloten und Drohnen vertagt worden, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte, ranghohe israelische Offiziere.

Die Militäroperation berge die Gefahr, dass sich Israel in monatelange blutige Häuserkämpfe verstricke, heißt es in dem Bericht. Es werde angenommen, dass sich Zehntausende von Hamas-Kämpfern in Bunkern und Hunderte Kilometer langen unterirdischen Tunnelsystemen unter Gaza-Stadt und den umliegenden Teilen des nördlichen Gazastreifens verschanzt haben. Israels Armee gehe davon aus, dass die Hamas versuchen wird, ihr Vorankommen zu behindern, indem sie Tunnel sprenge, während die Bodentruppen über sie vorrücken. Die Hamas plane zudem, durch geheime Tunnelausgänge hinter die israelischen Linien zu gelangen und von hinten anzugreifen. Ein strategisches Dilemma sei zudem, dass die Terroristen sich unter der Erde besonders effektiv mit Geiseln verschanzen könnten.

Neben Infanterieeinheiten wird Israels Eingreiftruppe auch Panzer und Pioniere umfassen, fügten die Offiziere laut der Zeitung hinzu. Die Bodentruppen bekämen Deckung von Kampfflugzeugen, Kampfhubschraubern, Drohnen und Artillerie vom Land wie auch vom Meer aus, hieß es. Israelische Beamte warnen davor, dass die Hamas israelische Geiseln töten und Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzen könnte. Zudem hätten sie das Gebiet mit Sprengfallen übersät, berichtete die „New York Times“ weiter.