Die ukrainischen Behörden haben erneute heftige Angriffe auf die südliche Stadt Mykolajiw gemeldet. Die Stadt sei am Sonntagmorgen „massiv“ und „wahrscheinlich so stark wie nie“ unter Beschuss genommen worden, erklärte der Bürgermeister Oleksandr Senkewytsch im Online-Dienst Telegram. „Starke Explosionen waren nach 1 Uhr nachts und gegen 5 Uhr morgens zu hören.“

Demnach wurde eine Reihe von Wohngebäuden beschädigt. „An den getroffenen Orten brachen mehrere Brände aus.“ Angaben zu Verletzten oder Toten machte der Bürgermeister zunächst nicht.

Mykolajiw: Zwei weitere Tote nach Angriff auf Bushaltestelle

Im Krankenhaus in Mykolajiw erlagen zwei Männer ihren Verletzungen durch einen Angriff auf eine Bushaltestelle am Freitag. Die Zahl der Todesopfer dieses Angriffs stieg damit auf sieben.

Die südliche Regionalhauptstadt war in den vergangenen Wochen fast täglich angegriffen worden. In der von Russland eroberten benachbarten Region Cherson hatte die ukrainische Armee zuletzt eine Gegenoffensive gestartet. Auch andere ukrainische Städte im Süden und Osten des Landes wie Charkiw und Slowjansk wurden am Wochende beschossen.