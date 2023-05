Krim: Russland meldet Drohnenangriff auf Sewastopol

Die Ukraine soll in der Nacht zum Sonntag mehr als zehn Drohnen auf die Stadt abgefeuert haben. Die meisten konnten laut russischen Angaben abgeschossen werden.

Russischen Angaben zufolge ist in Sewastopol auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim in der Nacht ein Drohnenangriff abgewehrt worden. „Flugabwehreinheiten und Einheiten der elektronischen Kriegsführung haben einen weiteren Angriff auf die Stadt abgewehrt“, erklärte der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, am Sonntag im Onlinedienst Telegram.

Die Ukraine hätte mehr als zehn Drohnen auf die Stadt abgefeuert, fügte er hinzu. Zwei Drohnen seien über dem Meer abgeschossen worden, eine weitere sei in einen Wald gestürzt, nachdem sie die Kontrolle verloren hatte. „Es wurde keine Infrastruktur in der Stadt beschädigt“, sagte Raswoschajew. In der Hafenstadt Sewastopol ist die russische Schwarzmeerflotte stationiert.

Mutmaßliche Anschläge auf russischem Gebiet häufen sich

Der jüngste Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund sich häufender Drohnenangriffe, Sabotageakte und mutmaßlicher Anschläge auf russischem Gebiet - teilweise weit von der Ukraine entfernt - deren Urheber nicht eindeutig identifiziert werden konnten. Russland bereitet sich derzeit auf die Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland am 9. Mai vor.

Am Samstag hatten russische Behörden bereits den Abschuss einer russischen Rakete über der Krim gemeldet - die Halbinsel ist 2014 von Russland annektiert worden. Anfang der Woche wurde nach russischen Angaben zudem ein Drohnenangriff auf den Kreml vereitelt. Derzeit scheint sich eine Offensive der ukrainischen Streitkräfte abzuzeichnen.