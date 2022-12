Krimi „Ein Mord zu Weihnachten“ im ZDF Mit seinem Kunsthandwerk und jahrhundertealten Bräuchen hat sich das Erzgebirge den Ruf als Weihnachtsland erworben. Daraus hat das ZDF einen heimeligen Krim... dpa

Schwarzenberg -Im traditionellen Habit marschieren die Bergleute mit Blasmusik zur „Mettenschicht“ ein, so wie es seit jeher im Erzgebirge vor Weihnachten Brauch ist. Während unter Tage das „Steigerlied“ angestimmt wird, spielt sich unweit der Szenerie Dramatisches ab. Am Ende ist ein Mann tot, überrollt von der Grubenbahn. Die Identität ist rasch klar: Der Tote war Chef eines alteingesessenen Kunsthandwerkbetriebs, der seine Produkte bis nach Japan verkauft. Spurensicherung und Rechtsmedizin schließen einen Unfall aus. Ein neuer Fall im Erzgebirgskrimi - die Episode „Ein Mord zu Weihnachten“ läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr im Zweiten.