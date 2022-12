Krimi im „ZDF Magazin Royale“: So attackiert Böhmermann wieder die Polizei  

Der TV Satiriker Jan Böhmermann hat in seiner letzten Sendung am Freitagabend erneut die deutschen Sicherheitsbehörden kritisiert. Zuschauer sahen dieses Mal keine Live-Show des „ZDF Magazin Royale“ aus dem TV-Studio, sondern eine Krimifolge, wie sie die deutschen Fernsehzuschauer gewohnt sind. Angelegt als Persiflage auf die deutsche Innenministerkonferenz. Böhmermann spielt auf der Konferenz den Innenminister von Bremen, der erst lieb helfen will, aber dann doch gegen die Mächtigen in der Runde keine Chance hat.

Die Konferenz als Saufgelage auf einem bayerischen Schloss unter Männern und wenigen Frauen, bei der Probleme verschwiegen werden. Am so oft kritisierten deutschen Föderalismus wird weiterhin festgehalten, genau wie an der Weigerung zu gendern.

Lena Dörrie spielt die neue Bundesinnenministerin, die von den Zuständen auf der Konferenz einigermaßen entsetzt ist. Am Ende liegt Bremens Innenministerin tot in ihrem Zimmer. Sie hatte sich zuvor gegen ein Weiter-so gewehrt. Die Landesherren, die ja eigentlich wenig Verantwortung aus dem Bund abgegeben wollen und das auch immer wieder betonen, machen für den Mord jetzt den Bund verantwortlich. Und so wird Lena Dörrie am Ende in Handschellen abgeführt.