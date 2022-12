Menschen verschiedener Religionen kamen in Illerkirchberg zur Andacht zusammen. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Schülerin getötet: Bewegende Trauerfeier am Tatort, Verdächtiger schweigt

Illerkirchberg: Zur blauen Stunde brennen zahlreiche Kerzen am Tatort eines Messerangriffs auf zwei Mädchen.

Illerkirchberg: Zur blauen Stunde brennen zahlreiche Kerzen am Tatort eines Messerangriffs auf zwei Mädchen. dpa/Christoph Schmidt

Fassungslosigkeit und tiefe Trauer haben am Dienstagabend die ökumenische Andacht für das in Illerkirchberg bei Ulm getötete Mädchen bestimmt. Es könne ein Trost sein, dass Menschen verschiedener Religionen, mit oder ohne Glauben, zusammen seien, sagte der evangelische Pfarrer Andreas Wündisch bei der Andacht. Auch die katholische Pastoralreferentin Adelheid Bläsi sagte, dass es im Beieinandersein der Menschen einen „Funken Trost“ geben könne.

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Schülerin am Montag im schwäbischen Illerkirchberg hatten die Kirchen in dem Ort nahe Ulm für Dienstagabend zum Trauern eingeladen. An der Andacht nahmen auch Vertreter der alevitischen Gemeinde teil, da das getötete Mädchen einen türkischen Migrationshintergrund hatte.

Aufgrund des dringenden Verdachts erließ die Richterin den Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes. Der aus Eritrea stammende Mann befinde sich jetzt in einem Justizvollzugskrankenhaus. Der Asylbewerber soll sich nämlich bei der Attacke selbst verletzt haben.

Nach Tod von Schülerin: Der mutmaßliche Täter schweigt beharrlich

In den Verhören schweigt derweil der Tatverdächtige beharrlich. Die Ermittler hatten zuvor erklärt, dass die Schuldfähigkeit des 27-Jährigen geprüft werden soll. Mit der Eröffnung des Haftbefehls liegen aber zumindest vorerst keine hinreichenden Gründe für eine Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Anstalt vor.

In der Klinik habe der mutmaßliche Angreifer auch gegenüber der zuständigen Richterin keine Angaben gemacht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ulm am späten Dienstagnachmittag mit. Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU) gibt es bisher keine Hinweise auf ein politisches oder religiöses Motiv. Strobl kündigte an, die Tat restlos aufzuklären.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mahnte zur Zurückhaltung bei der Beurteilung der Tat. „Derartige Gewaltexzesse haben in der Regel sehr individuelle Ursachen“, sagte Herrmann der Augsburger Allgemeinen (Mittwochsausgabe). „Die sorgfältige Klärung der Motivlage und der Hintergründe der Tat sind abzuwarten.“