Eine Frau hat in Weiden in der Oberpfalz mehrere Menschen mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt. Wie die Polizei in Regensburg am Dienstag berichtete, wurden mehrere Verletzte nach dem Angriff am Dienstag vom Rettungsdienst behandelt. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Die Frau wurde festgenommen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Polizei weiter mit. Zu den möglichen Hintergründen der Tat ist bisher noch nichts bekannt. Die Ermittler der Polizei äußerten sich bislang nicht dazu, ob die Attacke möglicherweise politisch motiviert war. Auch über eine mögliche psychische Erkrankung der Frau war zunächst nichts bekannt.

Zur Herkunft der Frau und ihrer Nationalität wurden vorerst keine Angaben gemacht. Ebenso ist unklar, ob die Tatverdächtige bei der Festnahme verletzt wurde und ob die Polizei ihre Schusswaffen einsetzte.