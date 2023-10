Eine 24 Jahre alte Mutter soll in Berlin-Gesundbrunnen ihren zweijährigen Sohn getötet haben. Nach der Tat vom Montag erließ die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag einen Haftbefehl wegen Mordes. Mordmerkmale seien Heimtücke und niedrige Beweggründe, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Der Haftbefehl sei in Vollzug gesetzt worden.

Der Ehemann und Vater hatte den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge das Kind und auch die Mutter am frühen Montagnachmittag leblos in der Wohnung gefunden. Trotz eingeleiteter Reanimation sei der Junge noch vor Ort gestorben.

Die Mutter konnte gerettet werden und kam in ein Krankenhaus. Sie befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Sebastian Büchner. Ein Abschiedsbrief sei nicht gefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau versucht hatte, auch sich selbst zu töten.

Nähere Informationen zur Todesursache des Kindes gebe es noch nicht. Eine Obduktion soll nun klären, ob Gewalt angewendet wurde oder Medikamente verabreicht wurden.