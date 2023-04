Berlin: Einbrecher auf der Flucht schießen Teenager Farbkugeln ins Gesicht

In Berlin wurde am Mittwoch ein Einbruch verübt. Die mutmaßlichen Täter wurden allerdings gestört und flüchteten. Dabei verletzten sie einen 17-Jährigen.

Am Mittwochnachmittag hat einer von mehreren Männern bei einer Verfolgungsjagd mit einer Waffe auf einen 17-Jährigen geschossen. Der Teenager wurde dabei durch Farbkugeln im Gesicht und an der Hand verletzt. Zuvor sollen die mutmaßlichen Täter am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in Berlin-Biesdorf eingebrochen sein.

Wie die Polizei mitteilte, kehrte die 41-Jährige Hausbewohnerin gemeinsam mit ihren Kindern gegen 15.20 Uhr nach Hause zurück, als sie einen jungen Mann auf Straße am Hadubrandweg stehen sah. Der 17-jährige Sohn der Frau sprach den Unbekannten an. Der Mann flüchtete sofort in Richtung Langer Weg. Zeitgleich entdeckte die Mutter zwei weitere Männer auf ihrem Grundstück, die gerade ebenfalls einen Fluchtversuch starteten.

Jugendlicher wird erst beschossen und dann geschlagen

Der Sohn nahm die Verfolgung der mutmaßlichen Einbrecher auf. Einer der Männer, der nach Polizeiinformationen gerade den Gartenzaun zum Nachbargrundstück überkletterte, soll daraufhin mit einer Schusswaffe auf den Jugendlichen geschossen haben. Dabei handelte es sich offenbar um eine Art Paintball-Waffe, da der Junge mit Farbkugeln im Gesicht und Hand getroffen wurde.

Der mutmaßliche Schütze flüchtete anschließend ebenfalls den Langer Weg entlang. Der zweite tatverdächtige Mann soll dem 17-Jährigen mehrmals mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Auch ihm gelang danach die Flucht.

Rettungskräfte brachten den verletzten 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Dorst wurde er stationär aufgenommen. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen mehrere Räume des Hauses durchwühlt und Bargeld entwendet haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.