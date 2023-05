Familienstreit in Kreuzberg: SEK rückt aus und findet Waffenattrappen

In Berlin-Kreuzberg sind Familienstreitigkeiten am Sonntag eskaliert. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr. Ein Mann wurde festgenommen.

In Berlin-Kreuzberg ist es am Sonntagabend gegen 19 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr gekommen. Zuvor eskalierten nach Angaben von vor Ort Familienstreitigkeiten in einer Wohnung am Mehringplatz.

Anwohner beobachteten einen Mann dabei, wie er aus einem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock Glasflaschen auf den Gehweg warf und alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der 31-Jährige sich in einem Zimmer verbarrikadiert und gab an, eine Schusswaffe bei sich zu tragen. Daraufhin wurde ein SEK alarmiert, das dann die Wohnung stürmte.

Wohnhaus wird evakuiert: Polizei sperrt Mehringplatz

Spezialkräfte nahmen gestern in #Kreuzberg einen Mann in seiner Wohnung fest. Er hatte Flaschen aus dem Fenster geworfen und gedroht auf die Polizei zu schießen. In der Wohnung wurden u.a. eine Schusswaffe und eine Handgranaten-Attrappe gefunden.#PM: https://t.co/P1hwhpForo

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 8, 2023

Der Mehringplatz sowie die nähere Umgebung wurden für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Das betroffene Wohnhaus und die Treppenaufgänge zu den angrenzenden Wohnhäusern wurden sicherheitshalber geräumt.

Auch die Feuerwehr rückte aus. Morris Pudwell

Waffen gefunden, Mann festgenommen

Laut den Angaben konnten Einsatzkräfte vor Ort mehrere Gegenstände sichern. Darunter offenbar eine Handgraten-Attrappe, mehrere Patronen, ein Elektroschocker und ein Schlagring. Der Mann wurde festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.