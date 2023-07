Lichtenberg: Streit unter zwei Personen endet in Messerstecherei

Zwei Personen sind in einer Wohnung in der Skandinavischen Straße in Rummelsburg im Berliner Bezirk Lichtenberg in der Nacht zu Mittwoch in einen heftigen Streit geraten. Dabei erlitt eine Person laut einem Bericht von vor Ort schwere Schnittverletzungen am Arm. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden, auch er war durch Stichverletzungen an der Brust verletzt.

Beide Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, der Schwerverletzte unter Begleitung eines Notarztes. Die Kriminalpolizei sicherte die Wohnung und übernahm die Ermittlungen.