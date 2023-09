In Berlin-Charlottenburg hat am Montagmorgen ein mutmaßlicher Zechpreller randaliert. Wie die Polizei mitteilte, weigerte sich der 50-Jährige nach dem Essen in einem Lokal in der Goethestraße offenbar die Rechnung zu zahlen. Als eine Mitarbeiterin gegen 10 Uhr den Betrag einforderte, soll der Tatverdächtige Tische und Stühle durch den Gastraum geworfen haben.

Anschließend soll er außerdem ein Messer vom Tisch genommen und die 54-jährige Frau, ihre inzwischen hinzugekommene 26-jährige Kollegin und einen weiteren Zeugen damit bedroht haben. Den Angaben zufolge konnten schließlich Polizisten den Mann überwältigen und festnehmen. Niemand wurde verletzt. Bei einer Atemalkoholmessung stellten die Einsatzkräfte bei dem 50-Jährigen einen Wert von 0,5 Promille fest. Die Ermittlungen dauern an.