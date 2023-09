Polizisten haben in Berlin-Neukölln einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der 31-Jährige hatte in der Nacht zum Montag versucht, in einen Edeka-Supermarkt an der Rudower Straße einzusteigen. Nach Angaben der Polizei löste er dabei um 2.20 Uhr den Alarm aus.

Als Polizisten an der Einsatzstelle eintrafen, sahen sie ein verdächtiges Loch. Die Beamten bemerkten kurz darauf einen Mann in der Zwischendecke, sagte ein Polizeisprecher. Um ihn aus dem schwer zugänglichen „Versteck“ herauszuholen, mussten die Polizisten die Feuerwehr dazuholen. Mithilfe einer Leiter und einigen Geräten konnte der Mann ausfindig gemacht und festgenommen werden. Er hatte offenbar versucht, über das Dach in den Innenraum des Ladens zu gelangen.