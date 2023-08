Berlin: Raubüberfall auf Fahrerin – Polizei nimmt Jugendliche und Kinder fest

Die Polizei hat am Freitag zwei Jungen im Alter von 13 und zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren nach einem schweren Raubüberfall auf eine Dienstleistungsfahrerin in Berlin-Rudow festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen sollen die vier Tatverdächtigen um kurz vor 4 Uhr am selben Tag den Wagen der Fahrerin in den Efeuweg bestellt haben. Beim Eintreffen der 48-Jährigen standen dort zunächst nur zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger.

Während die beiden Älteren in das Fahrzeug gestiegen sein sollen, soll der 13-Jährige draußen geblieben sein und die 48-Jährige gebeten haben, auf eine vierte Person zu warten. Außerdem soll er noch an der Fahrertür stehend gefragt haben, ob die Fahrerin Geld wechseln könne. Als sie ihre Geldbörse in die Hand nahm, soll ein weiterer 13-Jähriger mit einem Schlagstock erschienen sein und ihr damit ins Gesicht geschlagen haben. Dann soll ihr der andere 13-Jährige schließlich die Geldbörse entrissen haben. Mit der Beute sollen die vier dann geflüchtet sein.

Polizei nimmt Jugendliche fest: Ermittler vermuten Wiederholungstat

Die Tatverdächtigen konnten noch am selben Tag festgenommen und die mutmaßliche Beute sichergestellt werden. Die Kinder und Jugendlichen stehen im Verdacht, innerhalb der letzten zwei Monate mehrere gleichartige Raubüberfälle begangen zu haben. Die 13-jährigen Jungen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen die beiden 14-jährigen Tatverdächtigen wurden am Sonnabend durch einen Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.